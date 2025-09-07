Це не лише спецоперація із вбивства лідера обох Майданів, - нардеп Величкович про загибель Андрія Парубія

Таку думку висловив народний депутат України Микола Величкович в етері Еспресо.

"В контексті всього того, що відбувалося і в суді, заяви цього вбивці (підозрюаного у вбивстві, - ред.) , говорять про те, що це ціла інформаційна спецоперація. Це не тільки спецоперація вбити лідера обох Майданів, Помаранчевого і Революції Гідності, колишнього голову Верховної Ради. Це ціла спецоперація пов'язана з намаганням дискредитації українського руху як такого. Показати, мовляв, на підставі тих перших заяв, які давав цей підозрюваний в перші години чи перший день після вбивства. Мовляв, “Ось я львів'янин, я так ненавидів владу, бо син пішов воювати, а я за нього вболівав” і так далі", - сказав він.

Проте інформація про підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, яка була виявлена пізніше, говорить про інше.

"І вся та інформація, яка виявила правду, говорить про те, що його спеціально готували, готували йому цю легенду, на основі якої країна-агресор робила цілу інформаційно-психологічну спецоперацію. Тому думаю, що це планувалося заздалегідь, це готувалося, напевно, не один місяць і не півроку, так виглядає. І мені видається, що це якраз такий дуже продуманий хід і продуманий хід не спонтанного вбивства, а удар по певних символах національно-демократичного руху останніх 35 чи скільки там років. Тому те, що зараз відбулося, Росія спеціально придумувала не просто як і кого, але і де, і чому", - вважає народний депутат.

