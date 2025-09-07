Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Це не лише спецоперація із вбивства лідера обох Майданів, - нардеп Величкович про загибель Андрія Парубія
Ексклюзив

Це не лише спецоперація із вбивства лідера обох Майданів, - нардеп Величкович про загибель Андрія Парубія

Марина Клюєва
7 вересня, 2025 неділя
21:12
Суспільство Андрій Парубій

Вбивство Андрія Парубія - це не лише спецоперація із вбивства лідера обох Майданів, а спецоперація пов'язана із намаганням дискредитації українського руху

Зміст

Таку думку висловив народний депутат України Микола Величкович в етері Еспресо.

"В контексті всього того, що відбувалося і в суді, заяви цього вбивці (підозрюаного у вбивстві, - ред.) , говорять про те, що це ціла інформаційна спецоперація. Це не тільки спецоперація вбити лідера обох Майданів, Помаранчевого і Революції Гідності, колишнього голову Верховної Ради. Це ціла спецоперація пов'язана з намаганням дискредитації українського руху як такого. Показати, мовляв, на підставі тих перших заяв, які давав цей підозрюваний в перші години чи перший день після вбивства. Мовляв, “Ось я львів'янин, я так ненавидів владу, бо син пішов воювати, а я за нього вболівав” і так далі", - сказав він.

Читайте також: Комендант Майдану і голова Верховної Ради, яка приймала історичні рішення: ким був Андрій Парубій, якого вбили у Львові

Проте інформація про підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, яка була виявлена пізніше, говорить про інше. 

"І вся та інформація, яка виявила правду, говорить про те, що його спеціально готували, готували йому цю легенду, на основі якої країна-агресор робила цілу інформаційно-психологічну спецоперацію. Тому думаю, що це планувалося заздалегідь, це готувалося, напевно, не один місяць і не півроку, так виглядає. І мені видається, що це якраз такий дуже продуманий хід і продуманий хід не спонтанного вбивства, а удар по певних символах національно-демократичного руху останніх 35 чи скільки там років. Тому те, що зараз відбулося, Росія спеціально придумувала не просто як і кого, але і де, і чому", - вважає народний депутат.

Читайте також: До підготовки вбивства причетна не лише ФСБ, а й люди в Україні, – батько Андрія Парубія

  • 30 серпня близько 12:00 у Львові на вулиці застрелили колишнього голову Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. Близько першої години ночі 1 вересня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті спільної операції поліції та СБУ в Хмельницькій області затримано ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Того ж дня, 1 вересня, йому офіційно повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.
  • За погодженням прокуратури кваліфікація справи про вбивство Андрія Парубія була змінена зі умисного вбивства на незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя народного депутата України. Михайлу Сцельнікову загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. З огляду на перекваліфікування статей, прокуратура Львівської області передала розслідування справи до СБУ.
  • У Галицькому райсуді Львова у вівторок, 2 вересня, підозрюваному у вбивстві нардепа Андрія Парубія обрали запобіжний захід у вигляді тримання 60 днів під вартою без права внесення застави.
  • Під час засідання підозрюваний зізнався в убивстві Андрія Парубія. За його словами, жодної співпраці та шантажу від російських спецслужб не було. Мотив убивства – власна помста владі.
  • 7 вересня  стало відомо, що правоохоронці розкрили нові обставини у справі вбивства ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. Підозрюваний у злочині, Михайло Сцельніков, зберігав у своїй квартирі велику кількість боєприпасів.
