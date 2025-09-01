Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Це не перша спроба вбити Андрія Парубія, - нардеп Юрчишин

Марина Клюєва
1 вересня, 2025 понедiлок
21:07
Суспільство Андрій Парубій

Російська агентура активізувалася проти Андрія Парубія після прийняття закону про мову

Зміст

Про це розповів народний депутат України Ярослав Юрчишин в етері Еспресо. 

"Це не перше намагання вбити Андрія Парубія. Я з Андрієм Парубієм працював з Помаранчевої Революції в різних його іпостасях. Найбільш активно росіяни його намагалися знищити починаючи з 14-го року. Були і намагання підірвати вибуховим пристроєм під готелем “Україна” і були кілька спроб на Майдані, які вдалося нейтралізувати силами не скажу, що лише самооборони, але давайте говорити про самооборону, хоча були контакти зі спецслужбами, з правоохоронними структурами і тоді, і вони давали чітку інформацію про такі спроби. 

Але найбільш активізувалася російська агентура після прийняття закону про мову, після ролі, однієї з ключових ролей Андрія Володимировича Парубія в наданні Україні Томосу Православної Церкви України. Андрій ще до надання офіційно їздив до Вселенського Патріарха Варфоломія, передав історичні документи, які давали підстави стверджувати, що Україна, ну, фактично втратила незаконну самоврядність, автономію через, власне, маніпуляції Московського князівства Російської імперії зараз Російської Федерації", - сказав він.

Тож Ярослав Юрчишин наголосив, що не має сумнівів у тому, що замовником вбивства Андрія Парубія є Росія.

"Тому в мене немає сумнівів, що це Росія. В мене немає сумнівів про те, що Росія може маніпулювати окремими категоріями українців, зокрема ті, які постраждали в результаті російської агресії. Тобто ті, які мають родичів, які зараз в статусі зниклих чи в статусі, який не дає можливості чітко фіксувати загибель чи перебування на окупованих територіях в статусі полонених. Тому насправді так виглядає, що наші служби справді знайшли стрільця. І зараз дуже важливо знайти, хто був замовником, хоча ми з вами мали би бути переконані, що замовник Кремль. Ситуація дуже нагадує атентат і на Євгена Коновальця, і на Степана Бандеру. І якщо ближчими часами дивитися, то на будь-якого опонента російського режиму Путіна, власне, в усіх можливих літераціях, чи це російська опозиція, чи це незалежна Україна, чи це європейські країни", - додав народний депутат.

  • Нагадаємо, 30 серпня у Львові застрелили громадсько-політичного діяча, колишнього спікера парламенту Андрія Парубія. У місті оголосили спецоперацію "Сирена".
  • Зранку 1 вересня правоохоронці оприлюднили фото із затримання підозрюваного у вбивстві Парубія. За словами поліції, фігурант тривалий час планував злочин та стежив за нардепом.
  • Пізніше 1 вересня затриманому у справі про вбивство Парубія повідомили про підозру.
