"Це ніколи не забудеться": прикордонниця Паніна описала, як під час полону пережила теракт в Оленівці
Українська прикордонниця Аліна Паніна, яка пройшла російський полон, розповіла, як пережила теракт в Оленівці у липні 2022 року
Про це вона розповіла в інтерв'ю Еспресо.
"Це жахливі спогади. Наш барак був недалеко від епіцентру вибуху, може 300 метрів. Практично спостерігали за цим всім - як вони заводили поранених під ранок", - каже Паніна.
Вона розповіла, що разом з іншими полоненими спершу припускала, що це українці зробили прорив, адже наші позиції були недалеко від колонії. Також думали, що можливо самі полонені вчинили бунт у бараці, де вони перебували.
"Зранку хлопців привели до нас у дворики. По одному заводили на якісь перев'язки. А допомогу надавали наші дівчата-полонені. Усі були шоковані. Чесно - це напевно ніколи не забудеться. Цю картину неможливо передати на словах, просто повірте", - згадує Аліна Паніна.
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Прикордонниця думала, що її хлопець Ілля Музика теж перебував в Оленівці, але згодом дізналась, що його вивезли.
"Вже коли його обміняли взимку (обмін полоненими відбувся 3 січня 2024 року, - ред.), то він розповідав, що в Оленівці пробули понад тиждень і їх відразу вивезли до Росії", - каже військова.
Про Аліну Паніну
27-річна Аліна Паніна родом з Нововолинська. На 31-му році Незалежності їй та її хлопцю Іллі довелось відстоювати свою країну власним життям. У молодому віці були в полоні росіян, пережили тортури, розлуку з рідними, але повернулись на Батьківщину
У полон Аліна потрапила, коли їй було 25 років - 17 травня 2022 року з Азовсталі. Місяцем раніше окупанти забрали її Іллю із заводу Ілліча.
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