"Це особистий наїзд на представника другої за потугою держави у світі", - політтехнолог Загородній про ймовірну причину звільнення Данілова

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Він вже 5 років відпрацював - це раз. По-друге, думаю, що все ж таки давно там назріла ця відставка з різних причин, він міг не вписуватись в команду чи чимось іншим. Думаю, все ж таки останньою краплею було все ж таки вправляння пана Данілова в питаннях семантики слова, а точніше прізвища представника Китаю по Євразії", - наголосив політтехнолог.

Йдеться про Лі Хуея, який нещодавно побував у Києві. Екссекретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на китайську ініціативу щодо мирних переговорів з Росією, які передбачають відступлення окупованих українських територій, нестандартно висловився про ім’я китайського спецпредставника з питань Євразії.

"Щодо Лі Хуея, я хочу всім нагадати: без нас ніхто нашу долю вирішувати не буде. Ми не дозволимо нікому, жодній країні, без нас, без волі нашого народу щось там вирішувати. І всі спроби, як і спроби нам диктувати якісь умови, – ми надто дорого заплатити за те, що маємо право сидіти за столом та маємо право розуміти, який має бути мир… Я не розумію, хто може нашими територіями, нашими землями отак брати й розкидуватися. Тому що якомусь Х*ї, я перепрошую, прізвище як там, або ще комусь там (здалося), що вони мають це вирішувати", - сказав Данілов в етері національного телемарафону.

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Загородній вважає, що таким чином Данілов перейшов на особистості: "Це дуже неправильна позиція. Це особистий наїзд на представника другої за потугою держави у світі".

Водночас керівничий партнер "Національної антикризової групи" додав, що у президента України Володимира Зеленського є право звільняти підпорядкованих йому людей.

"Я розумію в цьому випадку Зеленського, тому що він відповідає за зовнішній напрям згідно з Конституцією, а тут людина, яка йому особисто підпорядкована, починає так говорити. Тим більше ми повинні розуміти, що Китай багато на що заплющив очі, наприклад, на постачання Україні комплектуючи щодо виробництва зброї та багато чого іншого. Ми повинні завжди на це зважати, коли ми завжди говоримо про Китай. Тому не виключено, що це стало такою краплею стосовно пана Данілова", - підсумував політтехнолог.

Загородній припускає, що екссекретаря РНБО можуть відправити на дипломатичну роботу.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський змінив секретаря Ради національної безпеки і оборони та голову Служби зовнішньої розвідки.

Указ президента України №186/2024 про звільнення Олексія Данілова з посади секретаря РНБО з’явився на сайті вдень 26 березня. Данілов обіймав посаду секретаря РНБО з жовтня 2019 року.

Також на офіційному інтернет-представництві глави держави з’явився указ №188/2024 про призначення нового секретаря РНБО - Олександра Литвиненка.