"Це передвиборчий крок, але насправді він правильний": нардеп Княжицький про дозвіл виїзду за кордон чоловікам до 22 років

Про це в етері Еспресо розповів народний депутат Микола Княжицький.

"Якщо ми говоримо про передвиборчу кампанію 2026 році, то це означає, що для цього потрібні передумови. Це означає, що не буде обстрілів і не будуть гинути люди. Я б цього дуже хотів, втім, такої впевненості в мене немає", - розповів Княжицький.

Народний депутат наголосив, що дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком до 22 років точно кардинально не змінить суспільних настроїв.

"Я впевнений, що дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків до 22 років є передвиборчим кроком. Гадаю, що насправді цей крок правильний. Оскільки, коли матері вивозять своїх дітей за кордон і вони навіть школу не завершують, то звісно для нашої демографії це дуже погано. Тому ті, хто не служить в армії повинні мати право спокійно перетинати кордон. До того, як вони досягли призовного віку це абсолютно нормально. Варто також зауважити, що цей крок влади якісь кардинально не змінить настрої й симпатії серед молоді. Оскільки, на протестах проти законопроєкту про ліквідацію незалежності НАБУ і САП було багато дівчат. Для мене очевидно, що наша демографічна проблема повʼязана з тим, що частина людей виїжджає через питання безпеки, втім, багато хто користується цією ситуацією, зокрема, в країнах, де українців приймають. Там вони бачать для себе перспективу. Вони приїздять в демократичну країну, де існує верховенство права, де можна не думати, що цю країну зʼїдає корупція і т.д.", - додав він.