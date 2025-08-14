Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Це передвиборчий крок, але насправді він правильний": нардеп Княжицький про дозвіл виїзду за кордон чоловікам до 22 років
Ексклюзив

"Це передвиборчий крок, але насправді він правильний": нардеп Княжицький про дозвіл виїзду за кордон чоловікам до 22 років

Віталій Бесараб
14 серпня, 2025 четвер
21:58
Суспільство Микола Княжицький

Хоча дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків до 22 років правильна ініціатива, очевидно, що цей крок влади є передвиборчим кроком

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів народний депутат Микола Княжицький.

"Якщо ми говоримо про передвиборчу кампанію 2026 році, то це означає, що для цього потрібні передумови. Це означає, що не буде обстрілів і не будуть гинути люди. Я б цього дуже хотів, втім, такої впевненості в мене немає", - розповів Княжицький.

Народний депутат наголосив, що дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком до 22 років точно кардинально не змінить суспільних настроїв.

"Я впевнений, що дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків до 22 років є передвиборчим кроком. Гадаю, що насправді цей крок правильний. Оскільки, коли матері вивозять своїх дітей за кордон і вони навіть школу не завершують, то звісно для нашої демографії це дуже погано. Тому ті, хто не служить в армії повинні мати право спокійно перетинати кордон. До того, як вони досягли призовного віку це абсолютно нормально. Варто також зауважити, що цей крок влади якісь кардинально не змінить настрої й симпатії серед молоді. Оскільки, на протестах проти законопроєкту про ліквідацію незалежності НАБУ і САП було багато дівчат. Для мене очевидно, що наша демографічна проблема повʼязана з тим, що частина людей виїжджає через питання безпеки, втім, багато хто користується цією ситуацією, зокрема, в країнах, де українців приймають. Там вони бачать для себе перспективу. Вони приїздять в демократичну країну, де існує верховенство права, де можна не думати, що цю країну зʼїдає корупція і т.д.", - додав він.

 

  • Президент Володимир Зеленський 12 серпня повідомив, що доручив уряду спростити можливість перетину державного кордону для чоловіків та підвищити вікове обмеження до 22 років

обмін, додому повернули 84 українців
Автор Юлія Юліна
14 серпня, 2025 четвер
Наймолодшому звільненому - 26 років: Україна повернула з полону РФ 84 людини, серед них захисники Маріуполя
Юрій Луценко
Автор Євген Козярін
14 серпня, 2025 четвер
Новим президентом України стане той, хто чесно відповість на три запитання, - Луценко
Ігор Циганик
Автор Євген Козярін
13 серпня, 2025 середа
Поки "Динамо" не зіграє кваліфікацію ЛЄ, змін не буде: журналіст Циганик про можливість звільнення Шовковського
Ілюстративне фото
Підрозділи ССО уразили судно, завантажене комплектуючими до "шахедів", у порту в Астраханській області РФ
07:36
Втрати окупантів
Літак, 40 артсистем та 940 окупантів: втрати РФ на фронті за добу
07:30
На Алясці перед зустріччю Трампа і Путіна відбувається мітинг на підтримку України
07:30
Аналітика
Зеленський, Путін, Трамп
До яких компромісів готова Україна: як Зеленський шукає підтримки в Європі, поки Трамп та Путін домовляються. Пояснюємо
06:15
Ілюстративне фото
У Гімалаях унаслідок раптової повені щонайменше 46 людей загинули, понад 200 зникли безвісти
05:31
Переговори з РФ можуть бути продуктивними лише після припинення вогню, - Сибіга
00:48
Румунія, прапор Румунії
Румунія хоче розширити спільну з Болгарією і Туреччиною групу з розмінування Чорного моря для захисту від РФ
00:04
Оновлено
БПЛА
Росія атакувала Україну ударними дронами у ніч на 15 серпня
2025, четвер
14 серпня
23:58
Оновлено
Микола Матвієнко, Шахтар
"Панатінаїкос" обіграв "Шахтар" у матчі-відповіді Ліги Європи
23:26
на фото Денис Шмигаль
Травми, які військові отримали в полоні, прирівняли до бойових, - Міноборони
22:52
Оновлено
Від початку доби на фронті було 105 боїв: на Покровському напрямку ЗСУ відбили 42 атаки окупантів
22:38
Петер Сіярто
Сіярто звинуватив ЄС у нібито спробах повалити уряди Угорщини, Словаччини та Сербії
22:00
Богдан Михайліченко, Полісся, Ліга конференцій
"Полісся" поступилося "Пакшу", але пройшло в плей-оф кваліфікації Ліги конференцій
21:58
Петер Мадяр
Лідер опозиції Угорщини звинуватив Росію в намаганні втрутитись у вибори
21:52
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
"Варіанти, які зараз обговорюються, не є сприятливими для України": дипломат Шамшур про сценарії припинення вогню
21:41
Євгеній Шевченко
Підозрюваного в держзраді нардепа Шевченка залишили під вартою
21:24
Трамп
"Важливішою буде зустріч між Зеленським, Путіним і мною": Трамп вважає, що Україна й РФ зможуть досягнути миру
20:47
"Роздача благодійних наборів з посиланнями на реєстрацію": Український Червоний Хрест повідомив про шахрайство
20:45
Олександр Ширшин
"Офіційно не комбат":  Олександр Ширшин, який публічно озвучив проблеми в батальйоні, пішов з посади
20:13
заповідник "Хортиця"
На території заповідника "Хортиця" планують збудувати унікальне сховище-укриття
20:09
прапор Росії
"Відродження каральної психіатрії": ЦПД повідомив, що у РФ роботодавці зможуть скеровувати працівників на обстеження в разі ознак "психічного розладу"
20:00
OPINION
Аляска як жарт
19:48
5G
У Харкові та Бородянці тестуватимуть 5G-інтернет
19:31
Ексклюзив
Волгоградський НПЗ
Російські НПЗ й газопровід "Дружба" є законними військовими цілями, - Defense Express
19:24
Олексій Соболев та Ярослава Максименко
Тимчасовою виконувачкою обовʼязків очільниці АРМА стала Ярослава Максименко
19:16
евакуація людей
На Донеччині розширили зону примусової евакуації для родин з дітьми на пʼять населених пунктів
18:56
Віталій Шабунін
ДБР завершило розслідування у справі Шабуніна. У ЦПК назвали слідство на 100% упередженим
18:52
Ексклюзив
борошно
Через дефіцит пекарні змушені імпортувати житнє борошно, а це вплине на ціну хліба
18:42
Російський Су-30СМ
Російський літак Су-30СМ, імовірно, впав неподалік острова Зміїний, - розвідка ВМС
18:37
Богдан Ковальчук
"Бабусю, я їду додому": з полону РФ вдалося повернути цивільного заручника Богдана Ковальчука, який був у неволі з 17 років
18:36
Албанія
Албанія залучить ШІ для викорінення корупції та вступу до ЄС
18:30
Ексклюзив
рубль
"Падіння вже відбувається": Інститут стратегічних досліджень про стан економіки РФ
18:11
Дональд Туск
"В одному ми погодилися на 100 відсотків": Туск і Навроцький вперше провели особисту розмову
18:08
Як штучний інтелект інтегрують у військову сферу: моделі, перспективи, виклики
18:03
OPINION
Тайвань підтримує Україну щиро і масштабно
18:00
Аналітика
пшениця зерно
Чи можливий в Україні дефіцит продовольчого зерна та для якого хліба уже зараз імпортують борошно
17:56
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Думаю, Путін укладе угоду": Трамп поділився очікуваннями від саміту на Алясці
17:53
фейк
Пропагандисти РФ поширюють у мережі згенеровані ШІ відео, які дискредитують рекрутингові ролики "Азову", - ЦПД
17:41
Речниця Білого дому Керолайн Левітт
"Можливість сісти й подивитися Путіну в очі": прессекретарка Білого дому розповіла про план перемовин Трампа з диктатором РФ на Алясці
17:32
Держдеп США
Відключення Еспресо від Т2: у звіті Держдепу США згадали про неправомірні дії влади
