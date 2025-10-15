"Це перехоплення контролю над ситуацією": аналітик Горбач про припинення громадянства Труханова

Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в етері Еспресо.

"Я розумію, що тема резонансна і свіжа зараз дуже, але мені невідомо про справжні причини такого рішення президента позбавити мера Одеси українського громадянства десь уже, так би мовити, на 10-му році, ну, по-перше, війни, а по-друге, існування чи інформації про його цей російський паспорт. Бо те, що гуляє в інтернеті, оприлюднене навіть СБУ, воно було раніше оприлюднене не безпосередньо СБУ, але в інтернеті ці зображення, скрини можна було знайти. Напевно, щось в Офісі президента змусило їх прийняти це рішення от тут і тепер. І про це ми, можливо, колись дізнаємося, швидше за все, ми дізнаємося, але з цих публічних пояснень, які зараз звучать, воно не дуже серйозно якби виглядає. Якщо раніше це все працювало, то чому далі не може працювати? От, але тим не менше, Офіс президента бере під контроль зараз Одесу і створює Міську військову адміністрацію. Це перехоплення контролю над ситуацією, фактично усунення місцевого самоврядування від виконання найголовніших функцій", - сказав він.

Володимир Горбач зауважив, що місцеве самоврдування залишиться, але тепер буде підпорядковуватись військовій адміністрації.

"Я що хочу відзначити, що керівником цієї військової адміністрації все-таки призначили людину військову, хоча і не зі Збройних сил, але хоча би зі Служби безпеки. Людина, яка пов'язана якось із безпекою. Не так, як в Києві, просто цивільну особу призначили керівником військової адміністрації і очікували, що вона буде забезпечувати безпеку Київських ТЕЦ. Тому спостерігаємо за ситуацією, як це все буде далі розвиватися, кого будуть призначати там на ці посади, як буде реагувати сам Геннадій Труханов. Він, в принципі, анонсував вже, що може дійти до Європейського суду з прав людини. Ну, я думаю, що в цій судовій інстанції ми, так би мовити, і отримаємо остаточний вердикт чи висновок про те, що це було. Але сам факт позбавлення громадян України громадянства - це, на мою думку, рішення неконституційне, - зазначив аналіик.

Що відомо про скандал із громадянством Труханова та створення військової адміністрації

12 жовтня міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що йому стало відомо про підготовку до розгляду питання про його позбавлення громадянства України. 14 жовтня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка щодо протидії ворожим агентурним мережам та колаборантам у прифронтових регіонах та на півдні держави. Пізніше СБУ підтвердила, що за її матеріалами меру Одеси Труханову припинено громадянство України. Труханов відреагував на указ та запевнив, що не має громадянства РФ, назвав рішення про припинення його українського громадянства "фальсифікацією" і пообіцяв позиватися до судів України та ЄСПЛ.

Зеленський призначив ексочільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака керівником новоствореної військової адміністрації Одеси.