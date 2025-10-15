Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Суспільство "Це перехоплення контролю над ситуацією": аналітик Горбач про припинення громадянства Труханова
Ексклюзив

"Це перехоплення контролю над ситуацією": аналітик Горбач про припинення громадянства Труханова

Марина Клюєва
15 жовтня, 2025 середа
17:43
Суспільство Генадій Труханов

Невідомо, чому Офіс президента вирішив припинити українське громадянство Геннадія Труханова саме зараз, якщо раніше це працювало

Зміст

Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в етері Еспресо.

"Я розумію, що тема резонансна і свіжа зараз дуже, але мені невідомо про справжні причини такого рішення президента позбавити мера Одеси українського громадянства десь уже, так би мовити, на 10-му році, ну, по-перше, війни, а по-друге, існування чи інформації про його цей російський паспорт. Бо те, що гуляє в інтернеті, оприлюднене навіть СБУ, воно було раніше оприлюднене не безпосередньо СБУ, але в інтернеті ці зображення, скрини можна було знайти. Напевно, щось в Офісі президента змусило їх прийняти це рішення от тут і тепер. І про це ми, можливо, колись дізнаємося, швидше за все, ми дізнаємося, але з цих публічних пояснень, які зараз звучать, воно не дуже серйозно якби виглядає. Якщо раніше це все працювало, то чому далі не може працювати? От, але тим не менше, Офіс президента бере під контроль зараз Одесу і створює Міську військову адміністрацію. Це перехоплення контролю над ситуацією, фактично усунення місцевого самоврядування від виконання найголовніших функцій", - сказав він.

Володимир Горбач зауважив, що місцеве самоврдування залишиться, але тепер буде підпорядковуватись військовій адміністрації. 

"Я що хочу відзначити, що керівником цієї військової адміністрації все-таки призначили людину військову, хоча і не зі Збройних сил, але хоча би зі Служби безпеки. Людина, яка пов'язана якось із безпекою. Не так, як в Києві, просто цивільну особу призначили керівником військової адміністрації і очікували, що вона буде забезпечувати безпеку Київських ТЕЦ. Тому спостерігаємо за ситуацією, як це все буде далі розвиватися, кого будуть призначати там на ці посади, як буде реагувати сам Геннадій Труханов. Він, в принципі, анонсував вже, що може дійти до Європейського суду з прав людини. Ну, я думаю, що в цій судовій інстанції ми, так би мовити, і отримаємо остаточний вердикт чи висновок про те, що це було. Але сам факт позбавлення громадян України громадянства - це, на мою думку, рішення неконституційне, - зазначив аналіик.

Що відомо про скандал із громадянством Труханова та створення військової адміністрації

12 жовтня міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що йому стало відомо про підготовку до розгляду питання про його позбавлення громадянства України.

14 жовтня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка щодо протидії ворожим агентурним мережам та колаборантам у прифронтових регіонах та на півдні держави. Пізніше СБУ підтвердила, що за її матеріалами меру Одеси Труханову припинено громадянство України. 

Труханов відреагував на указ та запевнив, що не має громадянства РФ, назвав рішення про припинення його українського громадянства "фальсифікацією" і пообіцяв позиватися до судів України та ЄСПЛ.

Зеленський призначив ексочільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака керівником новоствореної військової адміністрації Одеси.

Теги:
Новини
Україна
політика
Одеса
Президент України
Війна з Росією
Геннадій Труханов
Коментар з Антоном Борковським
Читайте також:
індійські сиропи від кашлю
Автор Вікторія Литвин
14 жовтня, 2025 вiвторок
ВООЗ попереджає: індійські сиропи від кашлю можуть бути смертельно небезпечними для дітей
ЗАЕС
Автор Марина Клюєва
12 жовтня, 2025 неділя
Росіяни хотіли на 7 жовтня зробити подарунок Путіну у вигляді Запорізької АЕС, підключеної до російської енергосистеми, - експерт Омельченко
Генадій Труханов
Автор Дмитро Марценишин
14 жовтня, 2025 вiвторок
Зеленський позбавив Труханова українського громадянства та оголосив про створення в Одесі міської військової адміністрації
Київ
+7.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 48.21
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
15 жовтня
19:11
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог накопичив велику кількість живої сили навпроти наших позицій, - у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку
19:04
Денис Шмигаль під час виступу на 31-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн"
Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів профінансувати PURL, дрони та боєприпаси великої дальності
18:34
Відключення світла протягом зими
По всій Україні застосовано аварійні відключення електроенергії
18:30
Ексклюзив
Tomahawk
Зеленський говорив про блекаут у Москві, одна з версій Tomahawk може коротити електромережі у цілих містах, - американіст Довгополий
18:22
"Ми чекаємо на своїх рідних і на реакцію президента", –  родичі військовополонених азовців на акції-протесті
18:04
Геннадій Труханов
The Insider: Опублікована СБУ копія закордонного російського паспорта Труханова є підробкою
18:04
OPINION
Який у нас план, якщо війна триватиме ще два роки? Три роки? П’ять років?
17:26
Ексклюзив
Геннадій Труханов
"Такі рішення дають підстави звинувачувати владу": екснардеп Черненко про припинення громадянства Труханова
17:07
Володимир Зеленський
Зеленський: РФ готує подальшу військову експлуатацію Білорусі — Україна попередить партнерів
17:04
Чарлі Кірк
США анулювали візи шістьом іноземцям через коментарі про загибель Чарлі Кірка
16:51
Зеленський підписав законопроєкт щодо посилення безпеки у школах
16:35
Генштаб, фронт
З початку доби на фронті відбулися 99 боїв: Сили оборони зупинили 26 атак на Покровському напрямку
16:34
Огляд
Нафта
РФ втрачає доходи від нафти та газу: надходження від експорту у вересні стали найнижчими від початку повномасштабного вторгнення в Україну
16:15
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:00
OPINION
Кейс Труханова. Маховик запущений давно. І успішно
16:00
Ексклюзив
Поблизу палацу Орбеліані у Тбілісі (вечір суботи, 04.10.2025)
Псевдовлада Грузії - це авторитарний режим і сателіт Росії, - активістка Кахіані
15:34
Огляд
За Одесою слідкуватиме генерал СБУ: хто такий Сергій Лисак, який очолив новостворену міську військову адміністрацію
15:30
Ексклюзив
Андрей Бабіш
Бабіш не стане другим Орбаном: Хотин розповів, чи сформують у парламенті Чехії коаліцію з ультраправими та чого очікувати Україні
15:20
Обіцяні F-16 надійдуть до України після завершення технічної підготовки, - міністр оборони Бельгії
14:52
Російський газ
Лідер опозиції Угорщини виступає проти швидкої відмови від російських енергоносіїв
14:05
OPINION
Рольові ігри ФСБ у рясах
13:50
Валерій Залужний
Залужний взяв участь у навчаннях НАТО "TARASSIS-2025" у рамках посиленого партнерства України
13:39
Ексклюзив
Ракети Tomahawk ефективні лише, якщо їх використовувати масово, - військовий експерт Ступак
13:21
Оновлено
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
В Чернігові застосовують графіки відключень, в інших областях — без обмежень: ситуація в енергосистемі 15 жовтня
13:05
Оновлено
Сергій Лисак
Зеленський призначив очільника Дніпропетровської ОВА Лисака керівником новоствореної ВА Одеси
13:02
Богдан Кротевич (Тавр)
Кротевич заявив, що перебуває у російських списках на ліквідацію
13:01
Ексклюзив
співробітники ТЦК перевіряють документи під час патрулювання, Харків
Ситуацію з мобілізацією все ще можна виправити, - ветеран російсько-української війни Симороз
12:57
Ексклюзив
Ігор Лапін
Окупанти фактично взяли Покровськ у вогневе кільце, - офіцер ЗСУ Лапін
12:49
Погода з Наталкою Діденко
Без дощів і без снігу: Наталка Діденко розповіла про погоду 16-17 жовтня
12:22
Ексклюзив
Геннадій Труханов у терміновому зверненні (вечір 12.10.2025)
"Виглядає так, що не змогли звільнити в законний спосіб": журналіст Ніколов про припинення громадянства Труханова
12:00
OPINION
Російська глибинка: може бути погано, але має бути тихо
11:55
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
За минулу добу на фронті відбулося 182 бої, найбільше - на Покровському напрямку
11:36
Партнерський матеріал
Практика студентів и на виробництві “Миронівська птахофабрика”.
Практика в агрохолдингу МХП: як почати кар’єру молодим спеціалістам
11:28
Ексклюзив
Американська зброя для України
Фінляндія й Литва також долучаються до ініціативи PURL, - кореспондентка Висоцька з Брюсселя
11:26
удар по нафтобазі в Феодосії
Сили оборони України завдали повторного удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
11:13
Аналітика
FPV-дрони для Сил оборони
Як "капіталізувати" нашу "дронову революцію" в міжнародних проєктах
10:50
Огляд
ZUS
Як з жовтня змінились умови доступу українців до медицини у Польщі та коли ZUS почне перевірки економічної активності іноземців
10:09
Китайські авіалінії, China Airlines
У Китаї розкритикували ідею Трампа заборонити польоти над Росією
10:03
Оновлено
Дніпропетровська область
Нічна атака 15 жовтня: на Дніпровщині постраждав хлопець, у Чернігові влучання
10:00
OPINION
Про позбавлення громадянства Труханова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV