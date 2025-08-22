"Це виклик для Зеленського і його "потужних менеджерів": політик Рибачук про перший кластер процесу перемовин щодо вступу України до ЄС

Про це в етері Еспресо розповів голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук.

"Ми офіційний кандидат у члени Європейського Союзу. Ми взяли на себе зобов’язання. У вересні, якби влада не спробувала ще більше зробити незалежними антикорупційні органи, захистити їх від російських впливів, ми мали б почати вже переговори по першому кластеру. А це той основний – верховенство права, незалежні суди, свобода слова. Зараз у мене таке відчуття, що у вересні ми можемо не почати ці переговори. Знову українська влада, по-моєму устами прем’єр-міністерки, заявила, що ми готові будемо до кінця року відкрити переговори по шести кластерах. Але я знову наполягаю, що це буде індикатором, чи Європейський Союз буде робити якісь дисконти або похибки на складну ситуацію, на війну в Україні. Європейський Союз говорив, що вони цього не будуть робити, що у випадку невиконання Україною взятих на себе зобов’язань будуть призупиняти переговори. Ми маємо підвішену ситуацію, де українська влада каже, що ми готові почати переговори про набуття членства, Україна тримає в заручниках Молдову, яка ще з січня місяця могла б закінчити ці переговори по багатьох кластерах. Але зараз новий уряд, дуже професійний віцепрем'єр з питань європейської інтеграції – це їхній виклик", - пояснив Рибачук

Він зауважив, що переговори по багатьох кластерах вступу України до ЄС є також і серйозним викликом для президента Володимира Зеленського та його команди.

"Але ще більший виклик це для президента Зеленського і для його "потужних менеджерів" – чи вони розуміють, що те, що вони зробили, більше вони навіть думати не можуть про спроби не виконати свої зобов’язання, якось маніпулювати європейськими перспективами, шантажуючи Європу тим, що в нас тут війна і в нас своє бачення перспектив", - додав він.

Політик наголосив, що після історії з законопроєктом, який фактично обмежував незалежність НАБУ та САП, Європейський Союз буде ретельніше моніторити та контролювати діяльність української влади. За його словами, пауза в євроінтеграції для України це не лише про фінанси, а й про питання вибору.

"Зараз у нас дуже жорстка ситуація. У нас є чіткі зобов’язання. Є механізми цього скринінгу. Європейський Союз зараз перевірив усе законодавство України, і все те, що не відповідає європейським стандартам, має бути змінено й проголосовано. Ми маємо демонструвати дуже велику ефективність. Для Зеленського це фактично єдиний шанс якось вижити, або дотягнути до наступних виборів, уже не мріючи про переобрання. Тому що для України якась пауза в євроінтеграції, якісь тріщини, які підуть між нами і Європейським Союзом, - це не тільки питання фінансів, це взагалі питання вибору – ми належимо до того табору чи попадаємо в сіру зону, автоматично в “русскій мир”. І отут на наших очах за ці декілька осінніх місяців будуть дуже яскраво демонструвати, як українська влада вибудували ці стосунки з Європейським Союзом і як європейські політики будуть спонукати українську владу, яка, в принципі, скажемо чесно, цією своєю спробою захистити незалежність антикорупційних органів продемонструвала європейцям, що їх треба тримати на дуже короткому повідку, і моніторити, і контролювати", - підсумував політик.