Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Це виклик для Зеленського і його "потужних менеджерів": політик Рибачук про перший кластер процесу перемовин щодо вступу України до ЄС
Ексклюзив

"Це виклик для Зеленського і його "потужних менеджерів": політик Рибачук про перший кластер процесу перемовин щодо вступу України до ЄС

Віталій Бесараб
22 серпня, 2025 п'ятниця
18:10
Суспільство Олег Рибачук

Європейські політики чітко дали знати, що у випадку невиконання Києвом взятих на себе зобов’язань будуть призупиняти переговори про вступ України до ЄС

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук. 

"Ми офіційний кандидат у члени Європейського Союзу. Ми взяли на себе зобов’язання. У вересні, якби влада не спробувала ще більше зробити незалежними антикорупційні органи, захистити їх від російських впливів, ми мали б почати вже переговори по першому кластеру. А це той основний – верховенство права, незалежні суди, свобода слова. Зараз у мене таке відчуття, що у вересні ми можемо не почати ці переговори. Знову українська влада, по-моєму устами прем’єр-міністерки, заявила, що ми готові будемо до кінця року відкрити переговори по шести кластерах. Але я знову наполягаю, що це буде індикатором, чи Європейський Союз буде робити якісь дисконти або похибки на складну ситуацію, на війну в Україні. Європейський Союз говорив, що вони цього не будуть робити, що у випадку невиконання Україною взятих на себе зобов’язань будуть призупиняти переговори. Ми маємо підвішену ситуацію, де українська влада каже, що ми готові почати переговори про набуття членства, Україна тримає в заручниках Молдову, яка ще з січня місяця могла б закінчити ці переговори по багатьох кластерах. Але зараз новий уряд, дуже професійний віцепрем'єр з питань європейської інтеграції – це їхній виклик", - пояснив Рибачук

Він зауважив, що переговори по багатьох кластерах вступу України до ЄС є також і серйозним викликом для президента Володимира Зеленського та його команди.

"Але ще більший виклик це для президента Зеленського і для його "потужних менеджерів" – чи вони розуміють, що те, що вони зробили, більше вони навіть думати не можуть про спроби не виконати свої зобов’язання, якось маніпулювати європейськими перспективами, шантажуючи Європу тим, що в нас тут війна і в нас своє бачення перспектив", - додав він.

Політик наголосив, що після історії з законопроєктом, який фактично обмежував незалежність НАБУ та САП, Європейський Союз буде ретельніше моніторити та контролювати діяльність української влади. За його словами, пауза в євроінтеграції для України це не лише про фінанси, а й про питання вибору.

"Зараз у нас дуже жорстка ситуація. У нас є чіткі зобов’язання. Є механізми цього скринінгу. Європейський Союз зараз перевірив усе законодавство України, і все те, що не відповідає європейським стандартам, має бути змінено й проголосовано. Ми маємо демонструвати дуже велику ефективність. Для Зеленського це фактично єдиний шанс якось вижити, або дотягнути до наступних виборів, уже не мріючи про переобрання. Тому що для України якась пауза в євроінтеграції, якісь тріщини, які підуть між нами і Європейським Союзом, - це не тільки питання фінансів, це взагалі питання вибору – ми належимо до того табору чи попадаємо в сіру зону, автоматично в “русскій мир”. І отут на наших очах за ці декілька осінніх місяців будуть дуже яскраво демонструвати, як українська влада вибудували ці стосунки з Європейським Союзом і як європейські політики будуть спонукати українську владу, яка, в принципі, скажемо чесно, цією своєю спробою захистити незалежність антикорупційних органів продемонструвала європейцям, що їх треба тримати на дуже короткому повідку, і моніторити, і контролювати", - підсумував політик. 

  • У квітні єврокомісарка Кос заявила, що в Брюсселі хочуть розділити Україну та Молдову вже в червні цього року.
  • Пізніше того ж місяця в Єврокомісії сказали, що не ініціюють і не вимагають розділення переговорного процесу щодо вступу України та Молдови до ЄС. Те саме сказала пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
  • 11 серпня очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що вступ України та Молдови до ЄС має відбутися одночасно.
  • 18 серпня прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що до кінця року Україна разом з ЄС завершить аналіз відповідності свого законодавства праву ЄС і буде готова до переговорів про вступ за всіма шістьма кластерами.
Теги:
Світ
Україна
ЄС
Володимир Зеленський
євроінтеграція
Вступ в ЄС
Студія Захід з Антоном Борковським
Юлія Свириденко
Читайте також:
Автор Михайло Самусь
21 серпня, 2025 четвер
Як корпусна система починає працювати під Покровськом. Що далі?
Верховна Рада
Автор Юлія Юліна
21 серпня, 2025 четвер
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про 50 тис. грн щомісяця для військових після полону
ЦРУ
Автор Ольга Бабишена
22 серпня, 2025 п'ятниця
Трамп звільнив високопоставлену аналітикиню ЦРУ з питань Росії, - The Economist
Київ
+20.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 47.69
    Продаж 48.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
22 серпня
19:45
Оновлено
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: результати матчів і розклад трансляцій 1/32 фіналу
19:35
Північний потік-2
Українець, якого в Італії затримали за підозрою у причетності до підриву "Північних потоків", відмовився від екстрадиції до Німеччини
19:32
Ексклюзив
Російський диктатор Володимир Путін
Є лише два фактори, які можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - експерт-міжнародник Несвітайлов
19:03
TikTok
TikTok заблокував канал підсанкційного нардепа Дмитрука, який поширював наративи РФ, - ЦПД
18:55
Джон Гілі
Міністр оборони Британії Гілі провів розмову з партнерами щодо справедливого миру для України
18:30
Оновлено
на фото Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чому Китай не може бути гарантом безпеки для України. Пекін відреагував
18:16
Срібна призерка Олімпійських ігор 2020 та 2024 років з веслування на каное Людмила Лузан
Лузан та Федорів принесли Україні перше золото ЧС з веслування на байдарках і каное
18:15
Ексклюзив
Трамп і Путін
Мета Путіна - затягувати війну, поки Трамп не залишить Білий дім, - Портников
18:15
Навчання
Цьогоріч гранти на навчання отримають 14 тис. дітей учасників бойових дій, - Свириденко
18:05
OPINION
Трампу варто дати Нобелівську премію миру, аби він більше не зустрічався з Путіним
18:04
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путіну вдалося відновити у свідомості Трампа відчуття їхньої "дружби": Болтон про зустріч на Алясці
18:03
суд, санкції
Сім поплічників РФ, які воювали проти України на Донеччині, отримали по 15 років вʼязниці
17:50
Трамп
"Вони як олія та оцет": Трамп зізнався, що не хотів би брати участь у перемовинах Зеленського й Путіна
17:43
ЗСУ
"Корпусна система в ЗСУ змінює логіку ведення війни та дає шанс на перемогу", - експерт Самусь
17:30
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
"Не знаю, хто їм загрожує": Зеленський про заяву Лаврова щодо гарантій безпеки для РФ
17:23
Казино
В Україні запрацювала система трекінгу нелегальних онлайн-казино
17:16
на фото Верховна Рада України
Раді пропонують карати українців за незаконний виїзд за кордон трьома роками тюрми
17:03
Лавров
ISW пояснив, чому РФ наполягає на стамбульських домовленостях для завершення війни в Україні
16:50
Урсула фон дер Ляєн
Україна отримала 4,05 млрд євро від ЄС для відновлення та інтеграції
16:46
Зеленский путін
Зустріч Путіна й Зеленського не заплановано, – Лавров
16:40
У Кракові в аеропорту відкрили виставку воєнних плакатів українських ілюстраторів
16:27
війна з Росією
З початку доби на фронті відбулося 60 боїв: найбільше – на Покровському напрямку
16:24
Юлія Свириденко
Уряд схвалив законопроєкт про основи державної ветеранської політики
16:18
Оновлено
Марк Рютте
Посилення ЗСУ та допомога США і Європи: Рютте у Києві пообіцяв два шари безпекових гарантій для України
16:16
опалення
Готовність України до опалювального сезону становить понад 70%, – Кулеба
16:08
OPINION
Добре бути Трампом...
16:06
Олександр Лукашенко
Війна РФ проти України: Лукашенко каже, нібито підтримує повітряне перемир'я
16:01
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:56
Ексклюзив
Переважна більшість українців не була готова до проголошення незалежності України, - Портников
15:21
Оновлено
Генсек НАТО Рютте прибув до Києва й зустрівся з Зеленським
15:06
Ексклюзив
Україна
Майже 83% громадян хотіли б будувати своє майбутнє в Україні, — опитування
14:38
Ексклюзив
Угорщина
Пропаганда РФ стала офіційним наративом Будапешту, - депутатка парламенту Угорщини Чех
14:38
Шпигував за військовими ешелонами: СБУ на Харківщині затримала співробітника Укрзалізниці, який виявився агентом ФСБ
14:14
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
Лукашенко заявив, що Путін нібито відмовився бити "Орешником" по Банковій
14:14
Ексклюзив
МЗС Польщі
Ми будемо робити все, щоб запобігати таким провокаціям, - МЗС Польщі про падіння дрона з РФ
14:04
OPINION
Обстріл Flex на Закарпатті: Трамп проковтне?
13:50
Дональд Трамп
Трамп назвав себе експертом з трави
13:37
ЗСУ знищили пункт базування БПЛА "Форпост" на аеродромі в Севастополі
13:37
Федоров підтвердив причетність України до підриву машини російського генерала на Курщині
13:11
Ексклюзив
Світлана Гринчук
Пошкодження газотранспортної інфраструктури суттєво вплинули на баланс газу в Україні, - Гринчук
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV