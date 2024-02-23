Цікаві слова солов'їною, які росіяни не можуть вимовити
В арсеналі української мови є чимало унікальних слів із фонетичними особливостями, які для росіян можуть стати справжнім випробуванням та тортурою
З дитинства, розмовляючи рідною мовою, ми здобуваємо навички щодо вимови конкретних звуків. Тому, коли починаємо вивчати іноземну, яка зазвичай має відмінну фонетику, ми нерідко маємо акцент. Немає двох мов, у яких би всі звуки вимовлялись ідентично, це стосується навіть споріднених. Саме через це на початку війни виникли численні жарти та меми про слово "паляниця", яке є буденним для українців, але стало випробуванням для росіян.
Які українські слова росіяни не можуть вимовити?
Ця тема досить цікава, адже з початку війни саме слова стали індикаторами, які допомагали виявити російських ДРГ та ідентифікувати "свій-чужий". Один з елементарних методів - це спостереження за людиною, яка неприродно та з помилками озвучує українські слова, до яких непристосована "російськомовна щелепа".
М'який "ц"
Український літературознавець та вчитель Олександр Авраменко у програмі "Сніданок з 1+1" розповів про те, як деякі слова в українській мові стають викликом для росіян. Зокрема, він зазначив, що слово "паляниця" у російській мові викликає проблеми через відсутність м'якого звука "ц".
-
паляниця, молодиця, Укрзалізниця, світлиця, криниця, нісенітниця
Фото: chytomo.com
Глухий "г"
Глухий або фрикативний "г" – теж складний для вимови мешканцям країни-агресора. Як зазначає редактор та перекладач Олександр Стукало у матеріалі LIGA.Life, у нашій рідній мові звук "г" звучить м’яко, що дуже вирізняє його від російського, який виражений та грубий. Тому російськомовним людям часто доводиться обдумати, як правильно його вимовити, і це не завжди виходить, навіть після численних спроб. Щоб перевірити, чи людина може правильно вимовити цей звук, можна попросити її повторити рядок зі скоромовки Володимира Ладижця:
-
"Горобець, горобеня галушок везуть горня"
Поєднання в словах "и" та "і"
У російській мові є звуки, які подібні до українських "и" та "і", але вони розміщені за іншими правилами та контекстом. Тому слова, в яких ці звуки зустрічаються поруч, можуть становити складності для вимови росіян. Так, наприклад, для чехів таке поєднання звуків було б теж не простою задачею, через особливості їх мови. Речення для перевірки:
-
Привіт, привиде, ти знайшов свіжий привід і прийшов місити залиті сірими калюжами вулиці?
Шиплячі "ж" та "ш"
Шиплячі приголосні "ж" та "ш" – ці звуки є досить складними, з самого раннього віку дітей навчають, як формувати артикуляційний уклад. Хоча в російській мові є схожі м'які шиплячі склади зі звуками "ж" і "ш", однак вимовляються вони все одно твердо. Часто їх "жи" та "ши" вводять в оману іноземців, які намагаються опанувати їх мову, оскільки здається дивним, чому ці склади вимовляються так, як вимовляються. Однак, для самих росіян вимовити наступну фразу є складним завданням, а подекуди неможливим:
-
Шість жінок після подорожі нашіптували одна одній ніжні слова про свіжі суші й чужі гаражі
Твердий "ч"
Український звук "ч" досить підступний, він вимовляється не так твердо, як в польській мові, але і відрізняється від російського варіанту, який є м'яким. В Україні звук "ч" є твердим та лише перед деякими голосними він може бути пом'якшеним. Цікавими для вимови можуть стати такі речення:
-
Чоботар шиє чудові чоботи" або "кухар пече у печі смачні калачі
Подвоєння "-ння" та "-ття"
Там, де в українській мові слова закінчуються м'якими подвоєннями "-ння" та "-ття", в російській можуть стояти варіанти "нье/-тье", або щось зовсім інше. Тому можна перевіряти вміння вимовляти такі сполучення звуків реченням:
-
Встановлення різних цілей та збільшення кругозору - дві важливі складові успішного особистісного зростання
Крім того, Центр протидії дезінформації додав до списку цікаві українські слова, які складно вимовити тим, хто не є носієм солов'їної:
- веселка, філіжанка, вештатися, духмяний, непереливки, кмітливий, пуцьвірінок, обценьки, теревенити, телепень та багато інших.
Тож, плекайте рідну мову, вона наш скарб та водночас зброя.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.21 Купівля 38.21Продаж 38.74
- EUR Купівля 41.3Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе