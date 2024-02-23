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Цікаві слова солов'їною, які росіяни не можуть вимовити

23 лютого, 2024 п'ятниця
15:20
Суспільство паляниця

В арсеналі української мови є чимало унікальних слів із фонетичними особливостями, які для росіян можуть стати справжнім випробуванням та тортурою

З дитинства, розмовляючи рідною мовою, ми здобуваємо навички щодо вимови конкретних звуків. Тому, коли починаємо вивчати іноземну, яка зазвичай має відмінну фонетику, ми нерідко маємо акцент. Немає двох мов, у яких би всі звуки вимовлялись ідентично, це стосується навіть споріднених. Саме через це на початку війни виникли численні жарти та меми про слово "паляниця", яке є буденним для українців, але стало випробуванням для росіян.

Які українські слова росіяни не можуть вимовити?

Ця тема досить цікава, адже з початку війни саме слова стали індикаторами, які допомагали виявити російських ДРГ та ідентифікувати "свій-чужий". Один з елементарних методів - це спостереження за людиною, яка неприродно та з помилками озвучує українські слова, до яких непристосована "російськомовна щелепа".

М'який "ц"

Український літературознавець та вчитель Олександр Авраменко у програмі "Сніданок з 1+1" розповів про те, як деякі слова в українській мові стають викликом для росіян. Зокрема, він зазначив, що слово "паляниця" у російській мові викликає проблеми через відсутність м'якого звука "ц".

  • паляниця, молодиця, Укрзалізниця, світлиця, криниця, нісенітниця

Фото: chytomo.com

Глухий "г"

Глухий або фрикативний "г" – теж складний для вимови мешканцям країни-агресора. Як зазначає редактор та перекладач Олександр Стукало у матеріалі LIGA.Life, у нашій рідній мові звук "г" звучить м’яко, що дуже вирізняє його від російського, який виражений та грубий. Тому російськомовним людям часто доводиться обдумати, як правильно його вимовити, і це не завжди виходить, навіть після численних спроб. Щоб перевірити, чи людина може правильно вимовити цей звук, можна попросити її повторити рядок зі скоромовки Володимира Ладижця:

  • "Горобець, горобеня галушок везуть горня"

Поєднання в словах "и" та "і"

У російській мові є звуки, які подібні до українських "и" та "і", але вони розміщені за іншими правилами та контекстом. Тому слова, в яких ці звуки зустрічаються поруч, можуть становити складності для вимови росіян. Так, наприклад, для чехів таке поєднання звуків було б теж не простою задачею, через особливості їх мови. Речення для перевірки:

  • Привіт, привиде, ти знайшов свіжий привід і прийшов місити залиті сірими калюжами вулиці?

Шиплячі "ж" та "ш"

Шиплячі приголосні "ж" та "ш" – ці звуки є досить складними, з самого раннього віку дітей навчають, як формувати артикуляційний уклад. Хоча в російській мові є схожі м'які шиплячі склади зі звуками "ж" і "ш", однак вимовляються вони все одно твердо. Часто їх "жи" та "ши" вводять в оману іноземців, які намагаються опанувати їх мову, оскільки здається дивним, чому ці склади вимовляються так, як вимовляються. Однак, для самих росіян вимовити наступну фразу є складним завданням, а подекуди неможливим:

  • Шість жінок після подорожі нашіптували одна одній ніжні слова про свіжі суші й чужі гаражі

Твердий "ч"

Український звук "ч" досить підступний, він вимовляється не так твердо, як в польській мові, але і відрізняється від російського варіанту, який є м'яким. В Україні звук "ч" є твердим та лише перед деякими голосними він може бути пом'якшеним. Цікавими для вимови можуть стати такі речення:

  • Чоботар шиє чудові чоботи" або "кухар пече у печі смачні калачі

Подвоєння "-ння" та "-ття"

Там, де в українській мові слова закінчуються м'якими подвоєннями "-ння" та "-ття", в російській можуть стояти варіанти "нье/-тье", або щось зовсім інше. Тому можна перевіряти вміння вимовляти такі сполучення звуків реченням: 

  • Встановлення різних цілей та збільшення кругозору - дві важливі складові успішного особистісного зростання

Крім того, Центр протидії дезінформації додав до списку цікаві українські слова, які складно вимовити тим, хто не є носієм солов'їної:

  • веселка, філіжанка, вештатися, духмяний, непереливки, кмітливий, пуцьвірінок, обценьки, теревенити, телепень та багато інших.

Тож, плекайте рідну мову, вона наш скарб та водночас зброя.

Теги:
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