ЦВК зареєструвала нардепом Дмитра Слинька від "Слуги народу"

Про це повідомляє офіційний сайт установи.

До ЦВК надійшла постанова Верховної Ради України від 21 жовтня 2025 року про дострокове припинення повноважень народної депутатки Анни Колісник. Вона була обрана до парламенту на позачергових виборах 2019 року за списком партії "Слуга народу" та подала особисту заяву про складання мандата.

"До Комісії надійшла постанова Верховної Ради України, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Анни Колісник… у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень", — повідомили у ЦВК.

Після цього до комісії звернувся Дмитро Слинько — наступний у виборчому списку партії. Він подав заяву та необхідні документи для реєстрації народним депутатом.

"Відтак, комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Дмитра Слинька, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №151", — зазначили у повідомленні.

Що відомо про нього

Дмитро Слинько — український журналіст і редактор, має багаторічний досвід роботи у провідних українських медіа. Працював журналістом та редактором у виданнях "Інтерфакс-Україна", "Фокус", "Кореспондент", "Економічні відомості" та "Діло".

У 2019 році був включений до виборчого списку партії "Слуга народу" під №151 як безпартійний кандидат. Після складання депутатських повноважень Анною Колісник ЦВК зареєструвала Слинька народним депутатом України.