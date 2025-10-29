Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство ЦВК зареєструвала нардепом Дмитра Слинька від "Слуги народу"

ЦВК зареєструвала нардепом Дмитра Слинька від "Слуги народу"

Адріана Муллаянова
29 жовтня, 2025 середа
00:38
Суспільство Дмитро Слинько. Джерело: ЦВК

Центральна виборча комісія зареєструвала нового народного депутата від партії "Слуга народу" Дмитра Слинька замість Анни Колісник, яка склала свої повноваження за власним бажанням

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт установи.

До ЦВК надійшла постанова Верховної Ради України від 21 жовтня 2025 року про дострокове припинення повноважень народної депутатки Анни Колісник. Вона була обрана до парламенту на позачергових виборах 2019 року за списком партії "Слуга народу" та подала особисту заяву про складання мандата.

"До Комісії надійшла постанова Верховної Ради України, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Анни Колісник… у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень", — повідомили у ЦВК.

Після цього до комісії звернувся Дмитро Слинько — наступний у виборчому списку партії. Він подав заяву та необхідні документи для реєстрації народним депутатом.

"Відтак, комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Дмитра Слинька, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №151", — зазначили у повідомленні.

Що відомо про нього

Дмитро Слинько — український журналіст і редактор, має багаторічний досвід роботи у провідних українських медіа. Працював журналістом та редактором у виданнях "Інтерфакс-Україна", "Фокус", "Кореспондент", "Економічні відомості" та "Діло". 

У 2019 році був включений до виборчого списку партії "Слуга народу" під №151 як безпартійний кандидат. Після складання депутатських повноважень Анною Колісник ЦВК зареєструвала Слинька народним депутатом України.

  • 16 жовтня, НАБУ і САП повідомили про підозру народному депутату Євгенію Шевченку у легалізації понад 9 млн грн, отриманих злочинним шляхом.

     
Теги:
Новини
Україна
політика
ЦВК
ВРУ
Слуга народу
