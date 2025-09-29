У "Бабиному Яру" в Києві відбулася молитва пам’яті до 84-х роковин масових розстрілів євреїв

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Молитва памʼяті символізує єдність українського суспільства. До неї долучилися лідери християнських, іудейських та мусульманських релігійних організацій, серед яких Архієпископ Вишгородський ПЦУ Агапіт та Головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх.

"Сьогодні ми говоримо про шанування жертв трагедії в цій місцевості Києва, яка мала назву історично Бабин Яр. Ми маємо розуміти, що ця трагедія, яка повʼязана з багатьма долями, історіями зламаних життів… Людей, яких за національною ознакою, приналежності до євреїв, до ромів, – вбивали й нищили… Радянський тоталітарний режим не хотів, щоби мешканці Києва дізнавалися і памʼятали, що тут розстрілювали євреїв, ромів… Тому що німецькі окупанти були ось такими самими, які і совєтські окупанти", – сказав голова Українського інституту національної памʼяті Олександр Алфьоров.

фото: Катерина Галко/Еспресо

"Поминання – це, як на мене, найбільш прийнятний спосіб вшанувати жертв. Не бундючні якісь заходи, не радянський (...) памʼятник. А саме тиша, молитва і спогад про кожного з цих душ, які були невинно тут замордовані. Їхня молитва – це ще нагадування, що це не має повторитися, що ми маємо знавіснілому цьому імпералізму поставити перепони", – висловився голова Держслужби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.

Упродовж 1941–1943 років нацисти у Бабиному Яру вбили понад 100 тис. цивільних та військовополонених. Найтрагічнішими днями стали 29-30 вересня 1941 року, коли окупанти розстріляли майже 34 тисячі євреїв – мешканців Києва. Людей продовжували вбивати тут ледь не до самого звільнення Києва від німецьких окупантів.

фото: Катерина Галко/Еспресо