У Черкасах чоловік погрожував підірвати гранати під час перевірки документів працівниками ТЦК: його затримали

Про це повідомляє Суспільне.

Інцидент почався після того, як військові зупинили чоловіка для перевірки документів. За словами речників Центру комплектування, під час спілкування той раптово дістав бойову гранату, почав погрожувати її підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців. Також очевидці повідомляли, що в нього був пістолет.

На місце події оперативно прибули поліцейські та спецслужби, які оточили район та розпочали перемовини з озброєним чоловіком. Громадян закликали не наближатися до місця події.

Станом на 10:20, як повідомляє Суспільне з місця подій, чоловіка вдалося затримати. Операція пройшла без постраждалих. Правоохоронці проводять слідчі дії та з’ясовують мотиви зловмисника.

Вінницький міський суд у понеділок, 4 серпня, обрав запобіжний захід п'ятьом затриманим, яким оголосили підозру у захопленні центрального міського стадіону.



