У Чорному морі стався землетрус магнітудою 5,2

Про це інформує Головний центр спецконтролю України.

Вказано, що землетрус зафіксували о 10:16. Його джерело перебувало у Чорному морі на глибіні 10 км.

"За класифікацією землетрусів відноситься до сильно помірних. Результати обробки даних надані до центральних органів державної влади та до міжнародних сейсмологічних центрів", - йдеться у повідомленні.

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