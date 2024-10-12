У Чорному морі стався землетрус магнітудою 5,2
У Чорному морі у п'ятницю, 11 жовтня, зафіксували землетрус магнітудою 5,2
Про це інформує Головний центр спецконтролю України.
Вказано, що землетрус зафіксували о 10:16. Його джерело перебувало у Чорному морі на глибіні 10 км.
"За класифікацією землетрусів відноситься до сильно помірних. Результати обробки даних надані до центральних органів державної влади та до міжнародних сейсмологічних центрів", - йдеться у повідомленні.
Фото: скриншот
- Ввечері 8 жовтня землетрус зафіксували у Кривому Розі. Його магнітуда становила 3,3 за шкалою Ріхтера.
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