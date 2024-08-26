У чотирьох районах Києва зникло водопостачання
Уранці 26 серпня без води залишилися мешканці Шевченківського, Святошинського, Солом’янського та Голосіївського районів столиці
Про це повідомила пресслужба Київводоканалу у facebook.
Через ракетну атаку Росії по Україні 26 серпня сталося знеструмлення об’єктів водоканалу через відключення електропостачання.
Зазначається, що наразі відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці.
"Фахівці роблять усе можливе для відновлення роботи обладнання", - додали у Київводоканалі.
У понеділок, 26 серпня, в Україні застосували аварійні відключення електроенергії. Це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі.
Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку зафіксовано активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. В регіонах лунають вибухи.
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