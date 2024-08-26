У чотирьох районах Києва зникло водопостачання

Про це повідомила пресслужба Київводоканалу у facebook.

Через ракетну атаку Росії по Україні 26 серпня сталося знеструмлення об’єктів водоканалу через відключення електропостачання.

Зазначається, що наразі відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці.

"Фахівці роблять усе можливе для відновлення роботи обладнання", - додали у Київводоканалі.

У понеділок, 26 серпня, в Україні застосували аварійні відключення електроенергії. Це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі.

Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку зафіксовано активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. В регіонах лунають вибухи.