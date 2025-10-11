У Дії тимчасово призупинять низку послуг для водіїв: які функції не працюватимуть
Починаючи з 13 жовтня, в застосунку Дія тимчасово не працюватимуть послуги заміни техпаспорта та перереєстрації авто
Про це повідомляє Дія.
Через новий тариф на бланки зміниться вартість деяких водійських послуг, а саме:
- заміна техпаспорта;
- перереєстрація авто
"Сервісному центру МВС потрібен час, щоб підготуватися до змін, тому ці послуги в Дії будуть тимчасово недоступні з 13 жовтня", - пояснила Дія.
Втім вже за кілька днів послуги знову стануть доступними для водіїв у кілька кліків.
Нагадаємо, що подібна ситуація з тимчасово не працюючими послугами заміни техпаспорта та переєстрації транспортного засобу через за стосунок Дія мала місце 4 серпня. Відновили послуги 14 серпня.
