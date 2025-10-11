У Дії тимчасово призупинять низку послуг для водіїв: які функції не працюватимуть

Про це повідомляє Дія.

Через новий тариф на бланки зміниться вартість деяких водійських послуг, а саме:

заміна техпаспорта;

перереєстрація авто

"Сервісному центру МВС потрібен час, щоб підготуватися до змін, тому ці послуги в Дії будуть тимчасово недоступні з 13 жовтня", - пояснила Дія.

Втім вже за кілька днів послуги знову стануть доступними для водіїв у кілька кліків.