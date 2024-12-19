У Дніпрі знайшли мертвим військового та журналіста Андрія Нікітіна
У Дніпрі знайшли мертвим журналіста та військового Збройних сил Андрія Нікітіна
Про це повідомив Інститут масової інформації з посиланням на сестру медійника Тетяну Латай.
"Андрія з нами більше немає… Дату і час похорону повідомлю пізніше… Дякую всім кінологам, поліцейським та всім небайдужим, хто долучився до пошуку…" – написала вона.
12 грудня Тетяна Латай повідомила, що Андрій Нікітін зник: військовий вийшов від батьків і з того часу не виходив на звʼязок.
Обставини смерті журналіста невідомі.
Андрій Нікітін працював на телеканалі "Відкритий" і в медіахолдингу "Наше місто". Улітку 2024 року він долучився до лав Збройних сил України - 233-го окремого батальйону територіальної оборони Дніпра.
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