У Дніпрі знайшли мертвим військового та журналіста Андрія Нікітіна

Про це повідомив Інститут масової інформації з посиланням на сестру медійника Тетяну Латай.

"Андрія з нами більше немає… Дату і час похорону повідомлю пізніше… Дякую всім кінологам, поліцейським та всім небайдужим, хто долучився до пошуку…" – написала вона.

12 грудня Тетяна Латай повідомила, що Андрій Нікітін зник: військовий вийшов від батьків і з того часу не виходив на звʼязок.

Обставини смерті журналіста невідомі.

Андрій Нікітін працював на телеканалі "Відкритий" і в медіахолдингу "Наше місто". Улітку 2024 року він долучився до лав Збройних сил України - 233-го окремого батальйону територіальної оборони Дніпра.