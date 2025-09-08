Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство У Європарламенті вшанували Андрія Парубія хвилиною мовчання

У Європарламенті вшанували Андрія Парубія хвилиною мовчання

Ольга Бабишена
8 вересня, 2025 понедiлок
21:03
Суспільство Андрій Парубій

Депутати Європейського парламенту вшанували пам'ять вибитого колишнього голови Верховної Ради, народного депутата України Андрія Парубія хвилиною мовчання

Зміст

Про це повідомив п’ятий президент України Петро Порошенко. 

"Сьогодні працюємо у Страсбурзі. Тут стартував новий політичний сезон. Почався з хвилини мовчання за Андрієм Парубієм, народним депутатом від "Європейська Солідарність".  Це визнання його ролі у боротьбі за свободу України та наше спільне європейське майбутнє", - йдеться у повідомленні. 

На початку пленарного засідання до євродепутатів звернулася голова Європейського парламенту Роберта Мецола. Вона розповіла, що у Європарламенті були шоковані вбивством Андрія Парубія. 

"Ми були шоковані жахливим вбивством колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія у Львові два тижні тому. Такі трагедії, як смерть пана Парубія, посилили підтримку нашою спільнотою українців у їхній боротьбі за свободу та демократію", - зазначила Мецола.

Читайте також: Комендант Майдану і голова Верховної Ради, яка приймала історичні рішення: ким був Андрій Парубій, якого вбили у Львові

Порошенко подякував євродепутатам за підтримку цієї ініціативи. 

У Верховній Раді 3 вересня підтримали Постанову про звернення до парламентів і урядів іноземних держав, міжнародних організацій у зв’язку з убивством народного депутата України, члена депутатської фракції Політичної Партії "Європейська Солідарність", колишнього Голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Зокрема, до Європейського парламенту та парламентів Європейських держав звернулися із закликом засудити вбивство Парубія як акт політичного терору з боку Росії. Його пам'ять також просили вшанувати хвилиною мовчання. 

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

30 серпня близько 12:00 у Львові на вулиці застрелили колишнього голову Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. Невідомий нападник, переодягнений кур’єром служби доставки, наблизився до Парубія і здійснив приблизно вісім пострілів. Парубій отримав смертельні поранення і помер на місці події. Кілеру вдалося втекти з місця злочину на електровелосипеді, використовуючи маскування під кур'єра Glovo.

Менш ніж за дві доби після вбивства правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Підозрюваного вистежили у Хмельницькій області. Близько першої години ночі 1 вересня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті спільної операції поліції та СБУ в Хмельницькій області затримано ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Того ж дня, 1 вересня, йому офіційно повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Напередодні в ЗМІ циркулювала інформація щодо мотиву злочину: нібито російські спецслужби пропонували підозрюваному віддати тіло його безвісти зниклого сина в обмін на вбивство українського політика.

Галицький райсуд Львова у вівторок, 2 вересня, відправив Михайла Сцельнікова під варту на 60 днів без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.

7 вересня правоохоронці розкрили нові обставини у справі вбивства ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. Підозрюваний у злочині, Михайло Сцельніков, зберігав у своїй квартирі велику кількість боєприпасів. 

