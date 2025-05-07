Міноборони спростувало повідомлення про теракт у Харкові й загибель проєктувальника БПЛА Гуменного
В Україні запустили фейк від імені міністра оборони Рустема Умєрова про нібито підрив автомобіля проєктувальника БПЛА Андрія Гуменного та його загибель
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
У відомстві зазначили, що міністр Умєров не має акаунта в Telegram.
"Інформація, поширена в Telegram-каналах із посиланням на нібито заяву міністра оборони України щодо теракту в Харкові, є фейком. Міністр оборони таких заяв не робив", - поінформувала пресслужба.
У відомстві наголосили, що Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни.
Передісторія
Повідомлення нібито від імені міністра оборони Рустема Умєрова про загибель Гуменного з'явилося в Telegram.
"Смерть відомого українського проєктувальника БПЛА, головного конструктора авіаційного науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю "КНК", яка сталася внаслідок підриву його автівки, не залишиться безкарною, всі структури залучені для пошуку й упіймання виконавців цього злочину", - йшлося у повідомленні.
"Умєров" висловив співчуття рідним і близьким загиблого.
Також автор допису назвав смерть Гуменного "непоправною втратою для всієї української авіаційної галузі".
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