Міноборони спростувало повідомлення про теракт у Харкові й загибель проєктувальника БПЛА Гуменного

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

У відомстві зазначили, що міністр Умєров не має акаунта в Telegram.

"Інформація, поширена в Telegram-каналах із посиланням на нібито заяву міністра оборони України щодо теракту в Харкові, є фейком. Міністр оборони таких заяв не робив", - поінформувала пресслужба.

У відомстві наголосили, що Росія активно використовує фейки як елемент інформаційної війни.

Передісторія

Повідомлення нібито від імені міністра оборони Рустема Умєрова про загибель Гуменного з'явилося в Telegram.

"Смерть відомого українського проєктувальника БПЛА, головного конструктора авіаційного науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю "КНК", яка сталася внаслідок підриву його автівки, не залишиться безкарною, всі структури залучені для пошуку й упіймання виконавців цього злочину", - йшлося у повідомленні.

"Умєров" висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Також автор допису назвав смерть Гуменного "непоправною втратою для всієї української авіаційної галузі".

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