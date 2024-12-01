У Харкові заходи до зимових свят проведуть на станціях метро

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Як зазначається, для містян підготували святкові програми до Дня святого Миколая 6 грудня на станціях метро "Історичний музей" та "Університет".

"Протягом грудня та січня в харківській підземці проходитимуть концерти творчого проєкту "Разом до Перемоги!", а 25 грудня всі охочі зможуть подивитися святкову програму "Від Різдва до Різдва"", - розповіли у міськраді.

Також з 25 грудня по 6 січня у вестибюлі станції метро "Майдан Конституції" працюватиме святкова виставка робіт учнів художніх шкіл Харкова, а 26 грудня на станції "Історичний музей" відкриє двері для відвідувачів традиційна резиденція святого Миколая. Вона працюватиме до 6 січня.



Святкові концерти, присвячені Різдву Христовому та Новому року, також відбудуться 19 грудня в ХНАТОБ імені М. В. Лисенка. Крім того, 26-30 грудня та 2-6 січня там показуватимуть новорічну виставу для дітей "Таємниця четвертого королівства".