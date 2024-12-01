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У Харкові заходи до зимових свят проведуть на станціях метро

Світлана Кравченко
1 грудня, 2024 неділя
09:25
Суспільство Харків метро

Заходи з нагоди святкування Дня святого Миколая, Нового року та Різдва з 6 грудня по 6 січня в Харкові вирішили провести на станціях метро

Зміст

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Як зазначається, для містян підготували святкові програми до Дня святого Миколая 6 грудня на станціях метро "Історичний музей" та "Університет". 

"Протягом грудня та січня в харківській підземці проходитимуть концерти творчого проєкту "Разом до Перемоги!", а 25 грудня всі охочі зможуть подивитися святкову програму "Від Різдва до Різдва"", - розповіли у міськраді.

Також з 25 грудня по 6 січня у вестибюлі станції метро "Майдан Конституції" працюватиме святкова виставка робіт учнів художніх шкіл Харкова, а 26 грудня на станції "Історичний музей" відкриє двері для відвідувачів традиційна резиденція святого Миколая. Вона працюватиме до 6 січня.

Святкові концерти, присвячені Різдву Христовому та Новому року, також відбудуться 19 грудня в ХНАТОБ імені М. В. Лисенка. Крім того, 26-30 грудня та 2-6 січня там показуватимуть новорічну виставу для дітей "Таємниця четвертого королівства".

  • Водночас у Києві цього року Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань, ярмарків і розваг та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії.
Теги:
Новини
Харків
Новий рік
Різдво
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