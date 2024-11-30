У Херсоні відновлюють електропостачання: заживили всі насосні станції та лікарні
У Херсоні ліквідовують наслідки російської атаки 28 листопада, внаслідок якої місто залишилось без світла. Наразі заживили всі насосні станції та лікарні
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Прокудін зазначив, що перш за все заживлюватимуть об'єкти критичної інфраструктури, а саме тепло- та водопостачання, лікарні.
"Наступним етапом електроенергію почнуть подавати до осель мешканців. Уже завтра ситуація зі світлом стане кращою. Всі служби працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути електрику в постраждалі громади", - зазначив він.
О 23:07 очільник ОВА повідомив, що у Херсоні заживили усі насосні станції та лікарні. Наступними планують повертати електроенергію Таврійському та Північному мікрорайонам, а опівночі почнуть заживлювати Житлоселище, Шуменський мікрорайон, центр міста та Чорнобаївську громаду.
"Після двох днів обстрілів складна ситуація на Білозерському та Дар’ївському напрямках - там роботи продовжаться після ремонту. На ранок плануємо подати теплоносій з ТЕЦ до всіх будинків і запустити міські котельні", - підсумував він.
- Уночі та вранці 28 листопада російський ворог запустив по території України 188 повітряних цілей. Херсон внаслідок атаки залишився без електроенергії.
- Вдень того ж дня начальник Херсонської МВА Роман Мрочко поінформував, що у Херсоні через російські обстріли світла може не бути кілька днів: це найгірший сценарій.
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