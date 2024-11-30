У Херсоні відновлюють електропостачання: заживили всі насосні станції та лікарні

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Прокудін зазначив, що перш за все заживлюватимуть об'єкти критичної інфраструктури, а саме тепло- та водопостачання, лікарні.

"Наступним етапом електроенергію почнуть подавати до осель мешканців. Уже завтра ситуація зі світлом стане кращою. Всі служби працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути електрику в постраждалі громади", - зазначив він.

О 23:07 очільник ОВА повідомив, що у Херсоні заживили усі насосні станції та лікарні. Наступними планують повертати електроенергію Таврійському та Північному мікрорайонам, а опівночі почнуть заживлювати Житлоселище, Шуменський мікрорайон, центр міста та Чорнобаївську громаду.

"Після двох днів обстрілів складна ситуація на Білозерському та Дар’ївському напрямках - там роботи продовжаться після ремонту. На ранок плануємо подати теплоносій з ТЕЦ до всіх будинків і запустити міські котельні", - підсумував він.