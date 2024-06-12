У Києві через зливу затримується рух комунального транспорту: перелік маршрутів

Про це повідомляє Київпастранс.

З причини скупчення води затримується рух трамваїв №12К, 17, 19К по вул. Автозаводська, №14, 15 на вул. Дегтярівська, 5, №23, 32, 33 на вул.А.Атинська, 35, №11К, 12К, 16К, 19К по вул.Кирилівська – вул.Сирецька в обидва напрямки, №11К, 17 по вул. Добринінська – Пожежне депо та № 29 по вул. Дениса Антіпова.

З цієї ж причини затримується рух автобусів №9 на вул. Дегтярівська, 51, №14 по вул. Стеценка.

З інших причин затримується рух тролейбусів №24, 36, по пр-ту Правди/вул. Вишгородська, №11 по вул. Заболотного, а також рух автобусів №72 по пр-ту Правди/вул. Вишгородська, № 55, 62 по пров. Кріпосний,

Крім того, затримується рух трамваїв №14, 15 на вул. Дмитрівська, 103 з причини припаркованого авто у габариті проїзду. На місце направлено відповідальну службу міста.