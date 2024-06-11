Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Київський метрополітен спрогнозував терміни відновлення руху з Деміївської до Либідської

Київський метрополітен спрогнозував терміни відновлення руху з Деміївської до Либідської

11 червня, 2024 вiвторок
16:17
Суспільство Метро "Деміївська" (Київ"

В. о. начальника метрополітену Києва Віктор Вигівський спрогнозував, коли відновиться рух поїздів "синьою" гілкою метро між станціями "Деміївська" та "Либідська"

Зміст

Про це він розповів у коментарі Суспільному.

За його словами, планується, що ремонтні роботи триватимуть до кінця літа. Після них необхідно провести тестові пуски руху поїздів, а вже після цього - відновлять руху потягів.

"Для себе ми дивимося по інтенсивності виконання, по роботах, які ми виконуємо, що запустити рух поїздів вдасться на початку осені", - прогнозує Вигівський.

Також він розповів, що усі складні роботи фактично завершені.

"Основне питання було забезпечити ефективну роботу у самому котловані, не допустити винесення піску в котлован і доступу води. Цю роботу вже виконали. Далі, якщо вже демонтується тунель, то залишаються тільки роботи щодо монтажу тунелю і безпосередньо роботи в тунелі: прокладання колій, кабелів і запуск руху поїздів", - повідомив Вигівський.

Закриття метро у Києві: що відомо

8 грудня 2023 року в Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація.

З 13 грудня між станціями метро "Теремки" та "Деміївська" запрацював човниковий рух поїздів. За попередніми висновками фахівців, причиною деформації тунелю між станціями є неякісне проєктування та будівництво ділянки.

26 січня 2024 року депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак повідомив, що ремонтні роботи завершаться до початку літа.

Власник групи компаній "Автострада" Максим Шкіль, яка є підрядником і виконує підготовчі роботи, заявив, що відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями планується на осінь.

У лютому Кличко заявив, що рух метрополітену на пошкодженій ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська" відновлять до кінця літа. А 20 березня він сказав, що в метро виконано близько 40% загального обсягу робіт.

30 квітня повідомлялося, що на будівельному майданчику між станціями столичного метрополітену "Деміївська" та "Либідська" фахівці провели часткове розкриття тунелю.

Теги:
Україна
новини Києва
Читайте також:
Тімоті Ґартон Еш
9 червня, 2024 неділя
Чому війну Росії проти України не вийде завершити за "корейським сценарієм": пояснює історик Тімоті Гартон Еш
10 червня, 2024 понедiлок
Командир батальйону ОУН Микола Коханівський загинув на фронті
Володимир Путін
10 червня, 2024 понедiлок
"Путін скаженіє": у ГУР розповіли про реакцію Кремля на ураження Су-57
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.34
    Купівля 40.34
    Продаж 40.91
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
11 червня
16:48
Еммануель Макрон
Незалежно від результатів парламентських виборів: Макрон виключив можливість своєї відставки
16:42
Володимир Бражко і Віктор Циганков, збірна України
Молдова - Україна: букмекери дали прогноз на фінальний матч збірної перед Євро-2024
16:30
Аналітика
Андрій Єрмак та Дарія Зарівна
Хто відповідає за провали Офісу Президента в інфопросторі
16:25
поранений окупант
Партизани розсекретили інформацію про поранених російських військових з 36-ї ОМСБр
16:24
Очолив катівню на ТОТ Луганщини, імітував розстріли полонених: екскерівника колонії підозрюють у воєнному злочині
16:24
OPINION
Ірина Федорів
Медведчук програв суд. Чому зрадників з адвокатури доводиться вибивати поштучно?
16:05
Spotify
Spotify представить дорожчу преміум-підписку з 40% націнкою: які переваги
15:58
Радослав Сікорський
РФ може тримати близько сотні тактичних ядерних боєголовок у Калінінградській області, - МЗС Польщі
15:50
військовий квиток, мобілізація
Зеленського закликали зберегти відстрочку чоловікам, які доглядають за людьми з інвалідністю ІІ групи
15:49
Зеленський провів зустрічі з президентом та канцлером Німеччини: обговорили Саміт миру та ситуацію на фронті
15:45
пенсіонери
Окупанти завозять на ТОТ активістів "Единой России" для збору даних про пенсіонерів, - Спротив
15:44
Партнерський матеріал
Війна та сімейне право в Україні: адвокатка розповіла, які зміни відбулись у процедурі розлучення після повномасштабного вторгнення та оголошення мобілізації
15:41
"Епіцентр". Херсон
Росіяни пошкодили або знищили майже 29 тис. цивільних об'єктів на Херсонщині
15:39
"Є медична таємниця": ведучий В'ячеслав Соломка прокоментував відпочинок в Іспанії
15:39
Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист біженцям з України до березня 2026 року
15:34
Володимир Зеленський
Настав час, коли союзники мають дати Україні зброю, щоб викинути росіян, - Зеленський
15:26
Ексклюзив
окупанти в Криму
Найближчими днями може відбутися різка активізація РФ на двох напрямках, - військовий експерт Снєгирьов
15:06
На війні загинув квір-артист і художник Артур Сніткус
15:04
Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 100 млн євро на компенсації за знищене Росією житло
15:03
Маріуполь
Партизани виявили хаб перекидання боєприпасів у Маріуполі
14:55
Новини компаній
Залізна руда у контейнерах
 Полтавський ГЗК прокоментував клопотання прокуратури про заборону використання вагонів підприємства
14:42
Саміт ЄС, Олаф Шольц
"Ми не послабимо нашу підтримку України", - Шольц надіслав меседж Путіну
14:30
Після удару РФ по друкарні в Харкові українці замовили вчетверо більше книжок Vivat
14:30
Поліція
На Київщині затримали водійку, яка збила двох дітей і втекла
14:24
Новини компаній
TAS Group
Незважаючи на виклики війни, група ТАС демонструє розвиток: оптимізація процесів, пошук нових ринків та інноваційних рішень
14:23
В авіакатастрофі загинув віцепрезидент Малаві та ще 9 людей: пошуки літака тривали понад добу
14:11
ЗСУ, військові
Від початку доби на фронті відбулося 51 боєзіткнення. Близько половини з них - на Покровському та Лиманському напрямках
14:01
фейк
"США намагаються втягнути Європу у повномасштабну війну в Росії": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 11 червня
13:57
Шрифтова абетка української ідентичності отримала нагороду на European Design Awards
13:47
Після 2022 року: доньку ексмера Полтави, PR-компанія якої працювала на "Єдину Росію", затримала СБУ
13:44
Пресреліз
Leave no one behind: вчителів інформатики із 24 шкіл безкоштовно навчатимуть програмування
13:35
Італія
"Насамперед - ППО": МЗС Італії анонсувало новий пакет військової допомоги Україні
13:35
Кінофестиваль "Місто мрій" - переможці
Рівненський міжнародний кінофестиваль "Місто Мрії" назвав переможців
13:19
напад з ножем
У Китаї напали на чотирьох викладачів зі США: вони отримали ножові поранення
13:05
Ексклюзив
Урсула фон дер Ляєн
Ми змусимо Росію заплатити за всі злочини, - фон дер Ляєн
13:02
Партнерський матеріал
Повернувся з Франції, аби захищати Україну: історія кухаря, який змінив кітель на військову форму
Повернувся з Франції, аби захищати Україну: історія кухаря, який змінив кітель на військову форму
12:59
Київ дощ
Задуха з високою температурою почне відступати: Наталка Діденко розповіла про погоду 12 червня
12:58
ППО, обстріл, ЗСУ
Село Іванівське на Донеччині перебуває під контролем Сил оборони, – ОСУВ "Хортиця"
12:58
СБУ підозрює колишнього заступника мера Куп'янська у держзраді
12:56
Україна_Словаччина
Віцепрем’єр Словаччини: Ми хочемо бути брамою для інтеграції України до ЄС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV