Кличко про ремонт метро до Теремків: "Виконано близько 40% загального обсягу робіт"

Про це він повідомив у Telegram.

Кличко зазначив, що біля "Деміївської" тривають роботи з розробки ґрунту в котловані. Там працюють 60 робітників і понад 10 одиниць техніки.

"За два тижні можна буде побачити верхню частину тунелю і те, чи були дотримані технології його будівництва. Тоді фахівці зможуть робити висновки щодо причини виникнення загрози аварійної ситуації в тунелі на "Деміївській", - написав мер.



За його словами, у самому тунелі також тривають необхідні роботи - і з його укріплення, і з подальшого ремонту.

"За оцінкою підрядної організації, на сьогодні виконано близько 40% загального обсягу робіт", - написав Кличко.



Він висловив сподівання, що у кінці літа фахівцям вдасться повністю відновити рух між станціями "Деміївська" і "Либідська".

Закриття метро у Києві: що відомо

8 грудня 2023 року в Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація.

З 13 грудня між станціями метро "Теремки" та "Деміївська" запрацював човниковий рух поїздів. За попередніми висновками фахівців, причиною деформації тунелю між станціями є неякісне проєктування та будівництво ділянки.

26 січня 2024 року депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак повідомив, що ремонтні роботи завершаться до початку літа.

Власник групи компаній "Автострада" Максим Шкіль, яка є підрядником і виконує підготовчі роботи, заявив, що відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями планується на осінь.

У лютому Кличко заявив, що рух метрополітену на пошкодженій ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська" відновлять до кінця літа.