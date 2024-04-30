На "синій" гілці метро Києва почали демонтаж тунелю: коли планують завершити ремонт

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Наразі, для прискорення виконання робіт, спеціалісти провели часткове розкриття тунелю, а саме влаштували технологічний отвір для транспортування назовні демонтованого колійного бетону і подання необхідних матеріалів", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що ремонтні роботи на будівельному майданчику проходять цілодобово.

Спеціалісти здійснюють розробку котловану з кріпленням третього ярусу, очищення залізобетонних поверхонь та видалення демонтованого бетону. Крім того, проводять хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву, підготовку поверхні тунелю для додаткового підсилення.

У КМДА зазначили, що фахівці роблять усе можливе, аби завершити ремонт до осені поточного року.

Закриття метро у Києві: що відомо

8 грудня 2023 року в Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація.

З 13 грудня між станціями метро "Теремки" та "Деміївська" запрацював човниковий рух поїздів. За попередніми висновками фахівців, причиною деформації тунелю між станціями є неякісне проєктування та будівництво ділянки.

26 січня 2024 року депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак повідомив, що ремонтні роботи завершаться до початку літа.

Власник групи компаній "Автострада" Максим Шкіль, яка є підрядником і виконує підготовчі роботи, заявив, що відновлення експлуатації перегінного тунелю між станціями планується на осінь.

У лютому Кличко заявив, що рух метрополітену на пошкодженій ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська" відновлять до кінця літа. А 20 березня він сказав, що в метро виконано близько 40% загального обсягу робіт.