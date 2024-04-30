У Києві демонтують пам'ятник на честь Переяславської ради
У вівторок, 30 квітня, у столиці України почали демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу"
Про це повідомляє КМДА.
"Міські комунальні служби розпочинають демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Вона складається з 20 елементів, що важать близько 6000 - 7000 тонн.
Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.
- Нещодавно у КМДА заявили, що колишню Арку Дружби народів, яку перейменували на Арку Свободи українського народу, не будуть демонтувати. Натомість простір біля неї отримає нову концепцію.
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