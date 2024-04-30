У Києві демонтують пам'ятник на честь Переяславської ради

Про це повідомляє КМДА.

"Міські комунальні служби розпочинають демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Вона складається з 20 елементів, що важать близько 6000 - 7000 тонн.

Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.