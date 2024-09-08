У Києві на автотранспортному підприємстві вранці стався вибух: загинули троє людей

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Зазначається, що вибух стався на території АТП у Голосіївському районі столиці. Походження його наразі невідомо.

За словами мера, у результаті частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі не сталося, проте під завалами можуть бути люди.

"Екстрені служби вже працюють на місці", - додав Кличко.

У головному управлінні ДСНС у Києві уточнили, що рятувальники отримали повідомлення про вибух на вулиці Васильківській о 10:12.

Згодом у КМВА додали, що в результаті вибуху загинули двоє людей. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають, адже під завалами можуть ще залишатися люди. На місці працюють 31 рятувальник та 8 одиниць техніки.

Пізніше стало відомо, що рятувальники деблокували ще одне тіло. Станом на 11:10 відомо про трьох загиблих.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС