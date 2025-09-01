У Києві на Майдані відбувається вечір памʼяті про Андрія Парубія

Еспресо вів прямий ефір з місця подій.

За оцінками організаторів, на подію зібралися близько 500–600 людей. На великому екрані транслювали фільм про життя та діяльність Андрія Парубія.

Серед учасників була лікарка Олена, яка познайомилася з Парубієм під час подій Революції гідності. Вона згадала його як людину незламних переконань, зокрема у питанні захисту української мови: "Він понад десяток разів просував закон про мову. Це підтверджує, що він був дуже переконаний, що українська мова надзвичайно важлива. Він був справжнім ідейним представником української інтелігенції".

Генеральний секретар ВГО "Солідарна молодь" наголосив, що Парубій був людиною, яка творила сучасну Україну та задавала стратегічний напрямок її розвитку.

П’ятий президент України Петро Порошенко у своєму виступі назвав його "провідником української нації", порівнявши життєвий шлях Парубія з біографією Степана Бандери. Він також підкреслив роль Парубія в розбудові армії та ухваленні закону про державну мову, коли той очолював парламент.

На прощання з Андрієм Парубієм у Києві прийшов і звільнений із російського полону колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко.

