Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство У Києві на Майдані відбувається вечір памʼяті про Андрія Парубія

У Києві на Майдані відбувається вечір памʼяті про Андрія Парубія

Ксенія Золотова
1 вересня, 2025 понедiлок
19:48
Суспільство

У понеділок, 1 вересня, на Майдані Незалежності у Києві відбувається вечір пам’яті політичного та громадського діяча, ексголови парламенту, Андрія Парубія

Зміст

Еспресо вів прямий ефір з місця подій.

За оцінками організаторів, на подію зібралися близько 500–600 людей. На великому екрані транслювали фільм про життя та діяльність Андрія Парубія.

Серед учасників була лікарка Олена, яка познайомилася з Парубієм під час подій Революції гідності. Вона згадала його як людину незламних переконань, зокрема у питанні захисту української мови: "Він понад десяток разів просував закон про мову. Це підтверджує, що він був дуже переконаний, що українська мова надзвичайно важлива. Він був справжнім ідейним представником української інтелігенції".

Генеральний секретар ВГО "Солідарна молодь" наголосив, що Парубій був людиною, яка творила сучасну Україну та задавала стратегічний напрямок її розвитку.

П’ятий президент України Петро Порошенко у своєму виступі назвав його "провідником української нації", порівнявши життєвий шлях Парубія з біографією Степана Бандери. Він також підкреслив роль Парубія в розбудові армії та ухваленні закону про державну мову, коли той очолював парламент.

На прощання з Андрієм Парубієм у Києві прийшов і звільнений із російського полону колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко.

На прощання з Андрієм Парубієм в Києві прийшов звільнений з полону колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, фото: Максим Галашко/Еспресо

 

  • У Львові 30 серпня близько опівдня на вулиці Єфремова вбили громадського й політичного діяча Андрія Парубія. Убивця здійснив у нього близько 8 пострілів з пістолета. За даними правоохоронців, постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Парубія, вистрілив і поїхав далі.
  • Головний прокурор Львівщини Микола Мерет під час брифінгу повідомив, що слідство вивчає російський слід у вбивстві Парубія й не бачить зв'язку з убивством  відомої мовознавиці Ірини Фаріон, що сталося торік у Львові
  • Після вбивства Парубія народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв заявив, що Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили. В УДО згодом пояснили, чому так зробили.
Теги:
Новини
Андрій Парубій
новини Києва
Читайте також:
Будинок у Кончі-Заспі
Автор Зіновія Воронович
30 серпня, 2025 субота
Більш як пів мільярда гривень кожен: три найдорожчі маєтки, що продають в Україні
Андрій Парубій
Автор Ксенія Золотова
31 серпня, 2025 неділя
В УДО пояснили, чому Парубію не надали державну охорону перед убивством
Автор Ксенія Золотова
31 серпня, 2025 неділя
Путін прибув до Китаю на парад і саміт ШОС
Київ
+24.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 48.04
    Продаж 48.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
1 вересня
21:01
Зеленський
Гарантії безпеки і відбудова України: Зеленський провів розмову з прем'єром Португалії Монтенегру
20:38
Ексклюзив
У РФ залишився лише один: Defense Express про знищення радіотелескопа РТ-70 під Євпаторією
20:16
Роберт Фіцо
Фіцо анонсував двосторонню зустріч з Зеленським 5 вересня
20:00
OPINION
Європа нас не кинула. Роздуми в Ґлівіце
19:55
Огляд
Верховна Рада
В Україні запрацював Реєстр лобістів: кому можна законно платити за вплив на нардепів
19:46
Ексклюзив
Церковний календар
"Нові дати свят мають в'їстись в мізки вірян": у ПЦУ підбили підсумки двох років календарної реформи
19:29
Ексклюзив
Янукович
Януковича хочуть використати як такого собі власника легітимності, - Чаленко про виступ колишнього президента України перед росЗМІ
19:08
Українські воїни звільнили селище Новоекономічне на Донеччині, - Генштаб
19:06
Ексклюзив
москва, кремль
У Кремля є список на ліквідацію людей в Україні, які заважають Москві: Гопко про вбивство Андрія Парубія
19:03
Ексклюзив
вертоліт Мі-8МТ
Ракета "Фламінго" занадто потужна, щоб застосовувати її проти двох гелікоптерів, - капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко про ураження Мі-8
18:50
коронавірус тест
В Україні в останній тиждень серпня померли 14 людей, які хворіли на COVID-19
18:48
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із президенткою МОК підготовку до Олімпіади-2026 та вплив війни Росії на спорт
18:37
Студенти, які почали навчання після 25 років не матимуть відстрочки: у Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт
18:30
Ексклюзив
Андрій Парубій
Кілеру передали список з 20 прізвищ, - Геращенко про вбивство Андрія Парубія
18:08
Аналітика
Електромагнітна зброя
“Випалювачі електронних мізків” - як працює зброя майбутнього на нових фізичних принципах. Ч.2
18:05
Ексклюзив
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Дипломат Шамшур припустив, чи тиснутимуть на Путіна на саміті ШОС щодо закінчення війни
18:01
Путін в Кремлі
"Путін поступово втрачає свої достатні навички брехні": у МЗС відреагували на заяву лідера Кремля про війну на саміті ШОС
18:00
OPINION
Чи допоможе Китай завершити війну?
18:00
Свириденко повідомила, хто увійшов до керівної ради Інвестфонду відбудови
17:38
Трамп і Путін
У Путіна заявили, що не домовлялись з Трампом про зустріч із Зеленським
17:37
Ґрета Тунберг
На заваді став шторм: Грета Тунберг знову намагалася потрапити до Гази морем
17:28
кордон на Львівщині
"Те, що розганяє роспропаганда – брехня": яка ситуація на кордонах щодо виїзду 18-22 річних чоловіків
17:18
Віктор Ющенко
Ющенко про вбивство Парубія: Понад усе для нього була родина, наша нація і наша держава
17:08
СБУ повідомила про заочну підозру Кадирову
16:52
Кабелі, генератори і трансформатори: Україна отримала від Азербайджану допомогу для відновлення енергетики
16:42
Кір Стармер та Емманюель Макрон
На зустрічі "Коаліції охочих" в Єлисейському палаці головуватимуть Макрон і Стармер
16:39
Від початку доби на фронті сталося 63 бої: на Покровському напрямку найбільше ворожих атак
16:35
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:32
поїзд №143/146 Чоп - Будапешт - Відень
У Німеччині громадянин Іраку штовхнув під поїзд 16-річну українку з Маріуполя: дівчина загинула
16:17
Україна першою у світі надаватиме державні послуги за допомогою AI: у Дії запустили ШІ-асистента
16:10
Віктор Янукович
Янукович уперше з 2019 року виступив перед росЗМІ та заявив, що "рухав уперед вступ України до ЄС"
16:05
OPINION
"Пакунок школяра у Дії" – це буквально "цифрова гречка"
16:04
Владислав Ванат
"Динамо" оголосило про перехід Ваната у топчемпіонат
16:03
PR
ПриватБанк Visa
ПриватБанк запустив акційний “шкільний” сезон із кешбеками та знижками
15:35
Оновлено
Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
СБУ, Нацполіція та офіс генпрокурора вважають, що до вбивства Парубія причетні спецслужби РФ
15:06
На Дніпропетровщині енергетики ДТЕК потрапили під обстріл БПЛА Росії
14:53
Огляд
Ігор Юхновський
Ініціатор референдуму 1 грудня і творець Інституту Нацпам'яті: минає 100 років з дня народження Ігоря Юхновського
14:36
Помер художник-постановник, який створив мультфільм "Острів скарбів", Радна Сахалтуєв
14:06
OPINION
"Закриті" перемовини з США? Кремль активізує інформаційні вкиди на тлі російсько-білоруських навчань
14:00
Ексклюзив
У Радянському Союзі робили так, щоб тобі зі своїм іменем було незручно жити, - письменниця Кузнєцова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV