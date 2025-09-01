У Києві на Майдані відбувається вечір памʼяті про Андрія Парубія
У понеділок, 1 вересня, на Майдані Незалежності у Києві відбувається вечір пам’яті політичного та громадського діяча, ексголови парламенту, Андрія Парубія
Еспресо вів прямий ефір з місця подій.
За оцінками організаторів, на подію зібралися близько 500–600 людей. На великому екрані транслювали фільм про життя та діяльність Андрія Парубія.
Серед учасників була лікарка Олена, яка познайомилася з Парубієм під час подій Революції гідності. Вона згадала його як людину незламних переконань, зокрема у питанні захисту української мови: "Він понад десяток разів просував закон про мову. Це підтверджує, що він був дуже переконаний, що українська мова надзвичайно важлива. Він був справжнім ідейним представником української інтелігенції".
Генеральний секретар ВГО "Солідарна молодь" наголосив, що Парубій був людиною, яка творила сучасну Україну та задавала стратегічний напрямок її розвитку.
П’ятий президент України Петро Порошенко у своєму виступі назвав його "провідником української нації", порівнявши життєвий шлях Парубія з біографією Степана Бандери. Він також підкреслив роль Парубія в розбудові армії та ухваленні закону про державну мову, коли той очолював парламент.
На прощання з Андрієм Парубієм у Києві прийшов і звільнений із російського полону колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко.
На прощання з Андрієм Парубієм в Києві прийшов звільнений з полону колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, фото: Максим Галашко/Еспресо
- У Львові 30 серпня близько опівдня на вулиці Єфремова вбили громадського й політичного діяча Андрія Парубія. Убивця здійснив у нього близько 8 пострілів з пістолета. За даними правоохоронців, постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Парубія, вистрілив і поїхав далі.
- Головний прокурор Львівщини Микола Мерет під час брифінгу повідомив, що слідство вивчає російський слід у вбивстві Парубія й не бачить зв'язку з убивством відомої мовознавиці Ірини Фаріон, що сталося торік у Львові
- Після вбивства Парубія народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв заявив, що Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили. В УДО згодом пояснили, чому так зробили.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.59
- EUR Купівля 48.04Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе