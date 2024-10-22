У Києві на Центральному вокзалі з'явиться інклюзивне мінібанківське відділення
На Центральному залізничному вокзалі в Києві незабаром з'явиться інклюзивне мінібанківське відділення
Про це повідомляє Укрзалізниця.
"Цей новий простір для надання банківських послуг стане важливим доповненням до загальної модернізації вокзалу. Він забезпечить пасажирам і відвідувачам зручний доступ до фінансових операцій, сприяючи підвищенню рівня обслуговування на головному вокзалі країни", - йдеться у повідомленні.
Крім того, це відділення буде інклюзивним та забезпечуватиме безперешкодний доступ для людей з інвалідністю та інших маломобільних верств населення.
У компанії додали, що з цієї нагоди провели відкриту зустріч із представниками найбільших банків, де обговорили технічні вимоги й умови участі в аукціоні на оренду.
- Укрзалізниця запустила продаж квитків через чат-боти у Viber та Telegram для поїздки на Київській дитячій залізниці, зокрема на "Столичний" експрес.
- Актуальне
- Важливе