У Києві на Центральному вокзалі з'явиться інклюзивне мінібанківське відділення

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Цей новий простір для надання банківських послуг стане важливим доповненням до загальної модернізації вокзалу. Він забезпечить пасажирам і відвідувачам зручний доступ до фінансових операцій, сприяючи підвищенню рівня обслуговування на головному вокзалі країни", - йдеться у повідомленні.

Крім того, це відділення буде інклюзивним та забезпечуватиме безперешкодний доступ для людей з інвалідністю та інших маломобільних верств населення.

У компанії додали, що з цієї нагоди провели відкриту зустріч із представниками найбільших банків, де обговорили технічні вимоги й умови участі в аукціоні на оренду.