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Головна Суспільство У Києві на Центральному вокзалі з'явиться інклюзивне мінібанківське відділення

У Києві на Центральному вокзалі з'явиться інклюзивне мінібанківське відділення

Юлія Лаврук
22 жовтня, 2024 вiвторок
10:29
Суспільство залізничний вокзал Київ

На Центральному залізничному вокзалі в Києві незабаром з'явиться інклюзивне мінібанківське відділення

Зміст

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Цей новий простір для надання банківських послуг стане важливим доповненням до загальної модернізації вокзалу. Він забезпечить пасажирам і відвідувачам зручний доступ до фінансових операцій, сприяючи підвищенню рівня обслуговування на головному вокзалі країни", - йдеться у повідомленні.

Крім того,  це відділення буде інклюзивним та забезпечуватиме безперешкодний доступ для людей з інвалідністю та інших маломобільних верств населення.  

У компанії додали, що з цієї нагоди  провели відкриту зустріч із представниками найбільших банків, де обговорили технічні вимоги й умови участі в аукціоні на оренду.

  • Укрзалізниця запустила продаж квитків через чат-боти у Viber та Telegram для поїздки на Київській дитячій залізниці, зокрема на "Столичний" експрес.

 

Теги:
Новини
Україна
Укрзалізниця
новини Києва
Економіка
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