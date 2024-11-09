У Києві на знаку метро "Осокорки" повісилась 24-річна дівчина, - ЗМІ
У Києві 24-річна дівчина вчинила самогубство біля станції метро "Осокорки". Правоохоронці знайшли її вранці 9 листопада повішеною на знаку метро
Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар поліції Києва.
За інформацією видання, зранку суботи, 9 листопада, стало відомо, що правоохоронці знайшли дівчину 2000 року народження повішеною на знаку метро "Осокорки".
У поліції Києва зазначили, що судмедекспертиза попередньо не виявила ознак насильницької смерті. Про причини наразі невідомо, поліція з'ясовує всі деталі інциденту.
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