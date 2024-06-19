У Києві обвалилася пішохідна частина моста на проспекті Повітряних сил

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Обвалився пішохідний тротуар на мосту, що розміщений на проспекті Повітряних сил у Києві. Пішохідна частина впала на проїжджу частину вулиці Жилянської.

Через обвал ускладнено рух автівок у напрямку вулиць Жилянської та Борщагівської. Також не можуть проїхати швидкісні трамваї № 1 та 3.

У КМДА заявили, що жертв і постраждалих немає. На місці працюють служби, щоб якнайшвидше відновити можливість дорожнього руху.

Ремонт шляхопроводу було заплановано розпочати у цьому році.