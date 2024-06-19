У Києві обвалилася пішохідна частина моста на проспекті Повітряних сил
Ввечері середи, 19 червня, обвалилась частина моста на проспекті Повітряних сил у Києві
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Обвалився пішохідний тротуар на мосту, що розміщений на проспекті Повітряних сил у Києві. Пішохідна частина впала на проїжджу частину вулиці Жилянської.
Через обвал ускладнено рух автівок у напрямку вулиць Жилянської та Борщагівської. Також не можуть проїхати швидкісні трамваї № 1 та 3.
У КМДА заявили, що жертв і постраждалих немає. На місці працюють служби, щоб якнайшвидше відновити можливість дорожнього руху.
Ремонт шляхопроводу було заплановано розпочати у цьому році.
- 8 лютого у Києві перейменували Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України. Відповідне рішення ухвалила Київрада.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.45 Купівля 40.45Продаж 40.96
- EUR Купівля 43.43Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе