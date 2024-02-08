У Києві перейменували проспект Повітрофлотський на Повітряних сил України

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Відсьогодні в Києві є проспект Повітряних сил України! Слава нашим захисникам! Слава Україні!" - написав Кличко.

Спершу він анонсував засідання Київради, під час якого депутати планували у рамках дерусифікації ухвалити низку перейменувань столичних вулиць та проспектів.

Зокрема, Кличко наголосив на перейменуванні Повітрофлотського проспекту в проспект Повітряних сил України. За таку назву виступали кияни, керівництво Генштабу та ГУР, українській військові.