У Києві перейменували проспект Повітрофлотський на Повітряних сил України
У четвер, 8 лютого, у Києві перейменували Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України. Відповідне рішення ухвалила Київрада
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Відсьогодні в Києві є проспект Повітряних сил України! Слава нашим захисникам! Слава Україні!" - написав Кличко.
Спершу він анонсував засідання Київради, під час якого депутати планували у рамках дерусифікації ухвалити низку перейменувань столичних вулиць та проспектів.
Зокрема, Кличко наголосив на перейменуванні Повітрофлотського проспекту в проспект Повітряних сил України. За таку назву виступали кияни, керівництво Генштабу та ГУР, українській військові.
- Нещодавно комунальники демонтували у Маріїнському парку, що в Києві, пам'ятник учасникам січневого збройного повстання 1918 року.
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