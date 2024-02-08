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Головна Суспільство У Києві перейменували проспект Повітрофлотський на Повітряних сил України

У Києві перейменували проспект Повітрофлотський на Повітряних сил України

8 лютого, 2024 четвер
13:42
Суспільство проспект Повітряних сил України

У четвер, 8 лютого, у Києві перейменували Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України. Відповідне рішення ухвалила Київрада

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Відсьогодні в Києві є проспект Повітряних сил України! Слава нашим захисникам! Слава Україні!" - написав Кличко.

Спершу він анонсував засідання Київради, під час якого депутати планували у рамках дерусифікації ухвалити низку перейменувань столичних вулиць та проспектів. 

Зокрема, Кличко наголосив на перейменуванні Повітрофлотського проспекту в проспект Повітряних сил України. За таку назву виступали кияни, керівництво Генштабу та ГУР, українській військові. 

  • Нещодавно комунальники демонтували у Маріїнському парку, що в Києві, пам'ятник учасникам січневого збройного повстання 1918 року.
Теги:
Україна
Віталій Кличко
ЗСУ
Війна з Росією
декомунізація
новини Києва
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