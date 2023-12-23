У Києві демонтували пам'ятник учасникам антиукраїнського "січневого повстання"
Комунальники демонтували у Маріїнському парку, що в Києві, пам'ятник учасникам січневого збройного повстання 1918 року
Про це пише КМДА.
"Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки. Нам десятиліттями навʼязували в герої радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу", - сказала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.
Зазначається, що пам’ятник важив близько 2,5 тонни.
- 9 грудня у центрі столиці демонтували пам'ятник одному з військових ватажків більшовиків під час радянсько-української війни Миколі Щорсу.
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