У Києві демонтували пам'ятник учасникам антиукраїнського "січневого повстання"

Про це пише КМДА.

"Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки. Нам десятиліттями навʼязували в герої радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу", - сказала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Зазначається, що пам’ятник важив близько 2,5 тонни.