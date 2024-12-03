У Києві провели акцію за права людей з інвалідністю "Чи доступний шлях до ЄС?"

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

До ініціативи під гаслами "Наша сила - доступна Україна!", "Інклюзивність - наш квиток до Європи" долучилося близько півсотні учасників. Головна вимога активістів - рівноправна участь людей з інвалідністю у процесі євроінтеграції.

Фото: Катерина Галко

Також учасники акції порушили питання доступності, деінституціоналізації, працевлаштування та забезпечення необхідних соціальних послуг.

"Ми, як люди з інвалідністю, дуже часто не маємо доступу до ухвалення рішень, до основних процесів, того, що стосується нашого життя. І ми дуже хочемо, щоб права сприймалися на рівні з усіма іншими правами людини. Щоб це не було про соціальні умови, про благодійність , про медичний підхід. Ми люди, ми різні і ми маємо такі самі права людини", - сказала голова ГО Fight For Right Юлія Сачук.

Адвокаційна менеджерка Fight For Right Людмила Фурсова зазначила, що часто люди з інвалідністю формально включені в процеси, але надані їхніми організаціями рекомендації не враховуються належним чином.

"Є кілька законодавчих ініціатив, наприклад, про ситуацію з МСЕК, коли організації людей з інвалідністю залучають не на етапі розробки рішень, а коли вже є готові рішення і нас просять: "Погодьте будь ласка, у нас обмежені терміни, немає часу врахувати все, тому буде як буде". Вирішити якісь питання можна тільки якщо люди будуть залучені на етапі формування та прийняття рішень, потім ще моніторингу виконання рішень", - сказала Людмила Фурсова.

Учасник акції Юрій Степанець нагадав, що кількість людей з інвалідністю в Україні значно збільшується внаслідок російської агресії.

"На превеликий жаль, ми втратили чимало часу, який мали витратити безпосередньо на законодавчі ініціативи дотримання прав людей з інвалідністю, і вимушено сьогодні приймаємо ті чи інші міри внаслідок того, що до нас вторглись і кількість цих людей збільшується", - сказав Юрій Степанець.