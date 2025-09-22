У Києві щодня перекриватимуть Хрещатик під час загальнонаціональної хвилини мовчання
У Києві почнуть перекривати вулицю Хрещатик щодня о 09:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"До кінця тижня ми розпочнемо перекриття Хрещатика щодня о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання", – написав він.
Нині готується відповідне розпорядження. Вказівки для перекриття вулиці отримають патрульна поліція, Центр організації дорожнього руху, департамент транспорту й підрозділи, які відповідають за комунікації в громаді.
"Хрещатик - серце столиці. А столиця - серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя", – акцентував Ткаченко.
- 22 вересня стало відомо, що за тиждень у Києві захворюваність на коронавірус зменшилась на 17,9%. Найбільше випадків — майже половина від усіх — серед вікової групи 30–64 роки.
