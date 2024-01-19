У Києві спостерігається кадровий голод у комунальній сфері: майже 1 тис. працівників поповнили лави ЗСУ

Про це в інтерв'ю "Вечірньому Києву" розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

"У житлово-комунальному господарстві й в мирні часи завжди відчувалась кадрова нестача. Праця в нашій сфері важка, відповідальна і виснажлива", - констатував він.

За словами чиновника, до ЗСУ й тероборони мобілізувались працівники Київтеплоенерго, Київводоканалу, Київкомунсервісу, Київгазу та інших.

"Серйозно відчуваємо нестачу зварювальників, водіїв спецтехніки, зокрема екскаваторників, водіїв сміттєвозів", - сказав заступник голови КМДА.