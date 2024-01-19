У Києві спостерігається кадровий голод у комунальній сфері: майже 1 тис. працівників поповнили лави ЗСУ
Майже 1 тис. працівників житлово-комунального господарства Києва пішли захищати Україну зі зброєю в руках. У столиці критично бракує комунальників
Про це в інтерв'ю "Вечірньому Києву" розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.
"У житлово-комунальному господарстві й в мирні часи завжди відчувалась кадрова нестача. Праця в нашій сфері важка, відповідальна і виснажлива", - констатував він.
За словами чиновника, до ЗСУ й тероборони мобілізувались працівники Київтеплоенерго, Київводоканалу, Київкомунсервісу, Київгазу та інших.
"Серйозно відчуваємо нестачу зварювальників, водіїв спецтехніки, зокрема екскаваторників, водіїв сміттєвозів", - сказав заступник голови КМДА.
- Наприкінці грудня 2023 року голова Держенергонагляду Слободян заявив, що у Херсоні бракує енергетиків, бо більшість із них пішли на фронт.
- А на початку січня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що в місті через мобілізацію бракує водіїв автобусів, тому до роботи на громадському транспорті готуватимуть жінок.
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