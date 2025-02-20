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Головна Суспільство У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася акція "Ангели пам’яті", священники відслужили панахиду за загиблими
Оновлено

У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася акція "Ангели пам’яті", священники відслужили панахиду за загиблими

Світлана Кравченко
20 лютого, 2025 четвер
11:31
Суспільство

У середу, 20 лютого, у центрі Києва вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. На однойменній алеї були присутні члени родин загиблих Героїв, активісти, представники влади та священники

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

11 років тому, 20 лютого 2014 року, на вулиці Інститутській у Києві було вбито 48 майданівців. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками Революції Гідності й п’ятьма активістами Майдану, які загинули навесні 2014 року, назвали Героями Небесної Сотні.

Священники українських церков відслужили екуменічну панахиду за загиблими на алеї Героїв Небесної Сотні. Зі словом виступили представники влади й духовенства. 

Відбулося покладання квітів. Під час події лунав державний гімн та пісня-реквієм "Плине кача".

У коментарі Еспресо дружина загиблого Героя Небесної Сотні Андрія Дигдаловича та голова ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" Наталя Дигдалович розповіла, що кожен раз, приходячи на алею, згадує події найкривавішого дня Революції гідності.

"Кожен рік нас розстрілюють знову і знову, а ми знову підіймаємо голови і кажемо: "Ні, ми не здамося і переможемо". Дух Героїв Небесної Сотні настільки потужний, з величезною любов'ю до України. Він спонукає нас боротися... Родини Героїв Небесної Сотні щоразу дають собі обітницю, що ми зробимо, ми зможемо, але, на жаль, нас стає все менше. Батьки Героїв гинуть, більшість з нас пішли воювати на схід України. Ми розуміємо, що боротьба триває", - сказала Наталя Дигдалович.

Також у пам’ять про активістів Майдану активісти розвісили паперових янголів на місці розстрілу найбільшої кількості мітингувальників. Янголи символізують душі загиблих борців за свободу та перемогу світла над темрявою.



Акція відбудеться не лише у Києві на місці масового розстрілу людей, а й в українських регіонах та за кордоном. Білих паперові янголів пам'яті вдесяте небайдужі розвісять у різних куточках світу.

Цю акцію започаткувала українська співачка та громадська діячка Анжеліка Рудницька й "Територія А".

Теги:
Новини
небесна сотня
Революція Гідності
новини Києва
Герої Небесної Сотні
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