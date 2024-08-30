У Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла
Вранці п'ятниці, 30 серпня, у Київській області, зокрема й у столиці, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях ввели екстрені відключення електроенергії
Про це повідомляє ДТЕК.
"Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька області: введені екстрені відключення. Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі", - пояснили у компанї.
Під час екстрених відключень графіки не діють, нагадали енергетики.
- В Україні планують від'єднати від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, всіх інших споживачів, для того щоб електроенергія була розподілена рівномірно між усіма побутовими користувачами.
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