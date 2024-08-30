У Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла

Про це повідомляє ДТЕК.

"Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька області: введені екстрені відключення. Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі", - пояснили у компанї.

Під час екстрених відключень графіки не діють, нагадали енергетики.