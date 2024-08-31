У Києві тимчасово скасовано рух швидкісного трамвая: організовано дублюючі автобусні маршрути
У суботу, 31 серпня, з 00:00 орієнтовно до 18:00 швидкісні трамвайні маршрути №1 і №3 тимчасово не працюють у зв'язку з ремонтом. Організовано тимчасові автобусні маршрути
Про це повідомляє Київпастранс.
31 серпня з 00:00 орієнтовно до 18:00 рух швидкісних трамвайних маршрутів №1 і №3 тимчасово скасовано через ремонт трамвайної колії на вулиці Жилянській.
Для забезпечення перевезення пасажирів буде організовано тимчасові автобусні маршрути:
- № 1-Т "Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна" по трасі: вул. Симиренка – бульв. Миколи Руденка – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Борщагівська – просп. Любомира Гузара – просп. Леся Курбаса – вул. Володимира Покотила – бульв. Миколи Руденка – вул. Симиренка"
- № 3-Т "Кільцева дорога – вул. Старовокзальна" по трасі: просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна.
- Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запустило державний портал, де можна знайти інформацію про регулярні міжнародні автобусні маршрути.
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