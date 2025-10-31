У Києві тимчасово зупинив роботу ТРЦ Gulliver через конфлікт між новим власником та попередником

Про це йдеться в заяві Ощадбанку.

Нагадуємо, 26 липня консорціум державних банків — Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%) — офіційно зареєстрував право власності на Gulliver. Комплекс слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом після того, однак компанія ТОВ "ТРИ О" не виконала свої зобов’язання за договором.

Після отримання прав власності банки сформували управлінську команду, уклали договори з комунальними службами й більшістю орендарів, а також почали отримувати перші орендні платежі.

"Нові власники роблять все належне для забезпечення функціонування комплексу та отримання надходжень, які використовуються для фінансування економіки, що особливо потрібно під час повномасштабної війни", - йдеться в заяві.

Однак передача управління, як зазначили у консорціумі, супроводжується активним опором з боку колишнього власника. Представники "ТРИ О" почали блокувати доступ до приміщень, в яких знаходяться інженерні комунікації, передавання основних систем його функціонування.

Також не було передано технічну документацію, заблоковано доступ фахівців банків до критично важливих приміщень, у яких знаходиться обладнання, що на постійній основі забезпечує функціонування систем комплексу, зокрема системи диспетчеризації та автоматизації, системи зовнішніх рекламних носіїв, охоронних систем, медіафасаду, системи фонового озвучення, системи контролю доступу, систем керування вертикальним транспортом, системи протипожежного заходу тощо.

Крім того, згідно із заявою, ТОВ "ТРИ О" в період запроваджених обмежень щодо користування електроенергією "максимально перевантажує енергомісткі системи комплексу, що призводить до відключення енергоживлення комплексу, попри той факт, що Ощадбанк уклав угоду на отримання імпортної електроенергії".

"Таким чином колишній власник тривалий час вчиняє шкідливі дії, які несуть суттєві ризики безпечного функціонування комплексу, створюють загрози відвідувачам та представникам орендарів, руйнують бізнес-процеси, а також завдають збитки державним банкам", - наголосили нові власники ТРЦ.

Ощадбанк і Укрексімбанк повідомили, що звернулися до правоохоронних органів і військової адміністрації. Вони мають намір добиватися притягнення винних до відповідальності та відшкодування збитків.

"Задля забезпечення стабільного функціонування ТОК Gulliver власники ухвалили рішення тимчасово закрити комплекс з 22:00 30 жовтня 2025 року. Мета цього кроку – безпека відвідувачів та представників орендарів комплексу, а також гарантоване уникнення аварій та техногенних загроз, які можуть бути спричинені колишнім власником об’єкта", - йдеться в повідомленні.

Про дату і час відновлення роботи комплексу в разі його закриття буде повідомлено додатково – це відбудеться одразу після стабілізації ситуації.