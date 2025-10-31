Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
У Києві тимчасово зупинив роботу ТРЦ Gulliver через конфлікт між новим власником та попередником

У Києві тимчасово зупинив роботу ТРЦ Gulliver через конфлікт між новим власником та попередником

Марія Науменко
31 жовтня, 2025 п'ятниця
13:07
Суспільство ТРЦ Gulliver

У Києві тимчасово припинив роботу торговельно-офісний комплекс Gulliver. Як повідомили нові власники, рішення про закриття ухвалено задля безпеки відвідувачів і орендарів на тлі конфлікту з попереднім власником будівлі

Зміст

Про це йдеться в заяві Ощадбанку.

Нагадуємо, 26 липня консорціум державних банків — Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%) — офіційно зареєстрував право власності на Gulliver. Комплекс слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом після того, однак компанія ТОВ "ТРИ О" не виконала свої зобов’язання за договором.

Після отримання прав власності банки сформували управлінську команду, уклали договори з комунальними службами й більшістю орендарів, а також почали отримувати перші орендні платежі.

"Нові власники роблять все належне для забезпечення функціонування комплексу та отримання надходжень, які використовуються для фінансування економіки, що особливо потрібно під час повномасштабної війни", - йдеться в заяві.

Однак передача управління, як зазначили у консорціумі, супроводжується активним опором з боку колишнього власника. Представники "ТРИ О" почали блокувати доступ до приміщень, в яких знаходяться інженерні комунікації, передавання основних систем його функціонування. 

Також не було передано технічну документацію, заблоковано доступ фахівців банків до критично важливих приміщень, у яких знаходиться обладнання, що на постійній основі забезпечує функціонування систем комплексу, зокрема системи диспетчеризації та автоматизації, системи зовнішніх рекламних носіїв, охоронних систем, медіафасаду, системи фонового озвучення, системи контролю доступу, систем керування вертикальним транспортом, системи протипожежного заходу тощо.

Крім того, згідно із заявою, ТОВ "ТРИ О" в період запроваджених обмежень щодо користування електроенергією "максимально перевантажує енергомісткі системи комплексу, що призводить до відключення енергоживлення комплексу, попри той факт, що Ощадбанк уклав угоду на отримання імпортної електроенергії". 

"Таким чином колишній власник тривалий час вчиняє шкідливі дії, які несуть суттєві ризики безпечного функціонування комплексу, створюють загрози відвідувачам та представникам орендарів, руйнують бізнес-процеси, а також завдають збитки державним банкам", - наголосили нові власники ТРЦ.

Ощадбанк і Укрексімбанк повідомили, що звернулися до правоохоронних органів і військової адміністрації. Вони мають намір добиватися притягнення винних до відповідальності та відшкодування збитків.

"Задля забезпечення стабільного функціонування ТОК Gulliver власники ухвалили рішення тимчасово закрити комплекс з 22:00 30 жовтня 2025 року. Мета цього кроку – безпека відвідувачів та представників орендарів комплексу, а також гарантоване уникнення аварій та техногенних загроз, які можуть бути спричинені колишнім власником об’єкта", - йдеться в повідомленні.

Про дату і час відновлення роботи комплексу в разі його закриття буде повідомлено додатково – це відбудеться одразу після стабілізації ситуації.

  • 26 липня Ощадбанк та Укрексімбанк стали власниками київського торгово-розважального центру "Гулівер" через непогашені борги його власника.
Новини
бізнес
Ощадбанк
новини Києва
Економіка
2025, п'ятниця
31 жовтня
14:02
OPINION
Путін робить свою політику на війні, Китай – більше на мирі
13:57
Ексклюзив
світло
Найближчим часом обмеження світла будуть зменшуватися, - експерт з енергетики Рябцев
13:46
Василь Малюк, голова СБУ
Українські спецслужби позаминулого літа знищили на території РФ ракету "Орєшнік", - глава СБУ
13:34
Ексклюзив
"Індія діє поступово": експосол Польщі в країні про відмову від російської нафти
13:32
Хосе Мануель Альбарес
У Іспанії відбудеться "секретна" зустріч Коаліції охочих щодо підтримки України, - ЗМІ
12:50
Служба безпеки України
Коригувала атаки РФ на енергооб’єкти Вінниччини: правоохоронці "на гарячому" затримали агентку ФСБ
12:18
Єврокомісія
Єврокомісія може подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону імпорту українського зерна
12:18
Білий Дім
Після вбивства Кірка посадовці адміністрації Трампа переїжджають у службове житло на військових базах, - The Atlantic
12:06
Південноукраїнська АЕС
РФ пошкодила критично важливі для ядерної безпеки України підстанції, - МАГАТЕ
12:04
OPINION
Злочини проти військових: чому не реагує президент?
11:51
"Зіркотека"
Зашкварні історії та ексклюзиви: В Україні запустився новий YouTube-канал про шоу-бізнес "Зіркотека"
11:49
Ексклюзив
Кремль москва
Через 2 роки на економіку РФ чекають колапсоїдні явища, - економіст Устенко
11:32
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія атакувала Україну ракетою, яку розробили, знехтувавши договором зі США, а Єврокомісія може подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через блокування імпорту української сільгосппродукції. Акценти світових ЗМІ 31 жовтня
11:27
Аналітика
EDIP
Європейський оборонний ривок: що означає EDIP і де тут шанс для України
11:21
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
В усіх регіонах діють графіки відключення світла: ситуація в енергосистемі 31 жовтня
11:21
крилата ракета 9М729 у військовому парку "Патріот" під Москвою, січень 2019 року
Росія б'є по Україні ракетою, розробка якої змусила Трампа вийти з ядерного договору у 2019 році, - Сибіга
11:19
Оновлено
Росіяни атакували БПЛА багатоповерхівку та залізничне депо в Сумах, на Одещині під ударом були енергооб’єкти
10:54
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
УПЛ: "Шахтар" приймає "Динамо", розклад матчів та трансляцій 11-го туру
10:47
Оновлено
Вибух в сортувальному центрі Укрпошти у Києві
Вибух у сортувальному центрі Укрпошти в Києві: поліція затримала відправника посилки
10:27
Ексклюзив
Чернігівська ТЕЦ
Відпрацьовуються різні сценарії на випадок відключень світла та тепла, - радник голови Чернігівської ОВА
10:22
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни просунулись у Покровську, - DeepState
10:02
OPINION
Справа Кудрицького: "Голову геть!" – кричить Червона королева
09:59
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Військовий оглядач Попович пояснив, навіщо Путін запропонував тимчасове припинення вогню в районі Покровська
09:55
Погода, осінь
"Подарує українцям справжнє тепло та навіть із сонечком": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в перших числах листопада
09:50
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 31 жовтня: гривня зміцнилася щодо євро та долара
09:30
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
США скасували саміт Трампа й Путіна в Будапешті після надісланого Росією листа з жорсткими вимогами щодо України, - FT
09:23
вогонь, полум'я, пожежа
У РФ поскаржилися на атаку БПЛА: в Орлі після падіння уламків на території ТЕЦ – проблеми із електрикою
09:23
Ексклюзив
ТЦК вручають повістку
"Це сталося у так званій буферній зоні": речник Полтавського обласного ТЦК про стрілянину у Кременчуцькому центрі комплектування
08:30
Олексій Лень
Український баскетболіст перейшов з НБА до мадридського "Реалу"
08:20
Дональд Трамп та Меланія Трамп на Геловін у Білому домі
Трамп із першою леді влаштували на Геловін вечірку в Білому домі. У США обурилися, що вона відбувається на тлі шатдауну
08:19
OPINION
Зеленський сьогодні повторює дії Януковича 2013 року
08:17
Оновлено
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
Протягом доби на фронті відбулося 132 бої: найгарніше на Покровському напрямку
08:11
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
"На більшість позицій треба заходити пішки": у 59 ОШБр прокоментували логістику на Покровському напрямку
08:06
OPINION
Навіщо Путін бреше про оточення в Купʼянську і Покровську?
07:45
Огляд
Його бомба вбила царя і змінила історію: 172 роки від народження піонера реактивної ери Миколи Кибальчича
07:31
Огляд
Пережив три століття й зникнення Січі: 222 роки тому не стало останнього кошового Петра Калнишевського
07:00
Ексклюзив
"Україні і так вистачає чортів, що лізуть зі сходу", – отець-блогер Філюк про ставлення церкви до Геловіну
06:52
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 39 артсистем і 5 танків
06:37
Барселонська Саграда Фамілія стала найвищим храмом у світі
05:46
Ford, форд
Ford відкликає понад 227 тис. автомобілів у США через проблеми з лобовим склом та сидіннями
