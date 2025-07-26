Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Два державні банки стали власниками київського ТРЦ "Гулівер", - ЗМІ

Два державні банки стали власниками київського ТРЦ "Гулівер", - ЗМІ

Марія Музиченко
26 липня, 2025 субота
23:15
Економіка ТРЦ Gulliver

"Ощадбанк" та "Укрексімбанк" стали власниками київського торгово-розважального центру "Гулівер" через непогашені борги його власника

Зміст

Про це повідомляє Українська правда.

За словами члена наглядової ради "Укрексімбанку" Олександра Бевза  державні "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" після тривалої боротьби отримали право власності на столичний ТРЦ "Гулівер" як стягнення за борги його власника.

Зазначається, що операція була здійснена завдяки роботі команд банків, державних органів та юридичних радників.

Що передувало

Нагадаємо, у липні 2016 року Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію банку "Михайлівський", кінцевим бенефіціаром якого був Віктор Поліщук, власник мережі "Ельдорадо".

У листопаді 2016 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що за клопотанням столичної прокуратури Шевченківський суд Києва арештував власність бізнесмена Віктора Поліщука – ТРЦ "Гулівер". Однак, пізніше Апеляційний суд Києва визнав це рішення про арешт ТРЦ "Гулівер" незаконним.

У січні 2017 року суд повторно наклав арешт на торгово-офісний комплекс "Гулівер" у Києві. 

Шевченківський районний суд Києва у червні минулого року, розглянувши клопотання Офісу генпрокурора, передав ТРЦ "Гулівер" в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Ощадбанк
новини Києва
Читайте також:
Ілон Маск
Автор Дар'я Куркіна
25 липня, 2025 п'ятниця
Ілон Маск у 2022 році наказав вимкнути Starlink над Херсонщиною під час контрнаступу ЗСУ, - Reuters
Автор Ольга Лень
25 липня, 2025 п'ятниця
Суїцид і дурість в одному флаконі
На фото: Бріжит Макрон
Автор Ольга Бабишена
24 липня, 2025 четвер
Подружжя Макронів подало позов проти блогерки, яка стверджує, що перша леді Франції народилася чоловіком
Київ
+23.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 48.7
    Продаж 49.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
26 липня
23:59
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія атакує Україну безпілотниками: у Харкові зафіксували влучання, у Сумах є троє поранених
23:45
Ексклюзив
Віталій Портников
Араби у Палестині втратили реальний шанс на державність, - Портников
23:38
Ексклюзив
Експертна екскурсія та "Безугла - чорт!": репортаж Еспресо з акції "людей з картонками" 26 липня
22:51
Ексклюзив
Віталій Портников
Виходу у Путіна немає і Китай це розуміє, - Портников
22:40
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 122 бої: найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку
22:08
Ексклюзив
Народна депутатка Мар'яна Безугла на площі Івана Франка у Києві (вечір, 26.07.2025)
"Безугла - чорт!": як "люди з картонками" відреагували на вимогу Мар'яни Безуглої надати їй слово
21:57
Шевченківська премія
Фотографія, кураторська справа та графічний дизайн: Зеленський підписав закон, який розширює перелік номінацій Шевченківської премії
21:52
Володимир Зеленський
"Натиснути так, щоб уже наступного року війни не було": Зеленський закликав посилити санкційний тиск на РФ
21:50
Ексклюзив
Віталій Портников
"В країні з горизонтальною корупцією ненависть до вертикальної є дуже сильною": Портников про реакцію суспільства на обмеження НАБУ і САП
21:24
Окупанти на Херсонщині
ЗСУ знищили російського полковника Лебедєва, який йшов штурмом на Великий Бурлук на Харківщині
20:45
Очільник РПЦ Гундяєв (Кирило) та Путін
РПЦ вимагає від Білоруської православної церкви повернути назву з "прив'язкою" до Московського патріархату
20:15
Ексклюзив
Євреї-хасиди, Умань
Неформальна ціль - переконатися, що Україна готова прийняти паломників в Умані: посол України в Ізраїлі Корнійчук про візит ізраїльського очільника МЗС до Києва
20:10
Литва прапор
Литва готова долучитися до плану США щодо постачання систем Patriot Україні
20:05
OPINION
Популізм в нас, на відміну від демократії, не гібридний
19:57
Оновлено
Російські удари по промисловості Дніпровщини: у Кам'янському знищено єдиний "Епіцентр" у місті, у Дніпрі - виробництво чаю
19:30
кайданки
Директор НАБУ Кривонос: ми станемо краще розповідати про свої здобутки у протидії корупції
19:14
Ексклюзив
Бен Ходжес
Захід може кардинально змінити хід російсько-української війни, - генерал Ходжес
19:06
Петер Мадяр
Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Мадяр висловився проти прискореного вступу України в ЄС
18:26
Виконана в техніці чумацького іконопису: у Дніпрі представили унікальну ікону, написану на сушеній рибі
18:19
Ексклюзив
Карта_Покровськ_Мирногорад_липень_2507
Поганий дзвіночок: військовий експерт Ступак про появу ворожих ДРГ у Покровську
18:01
OPINION
Московії страшніші республіки, ніж війни
17:49
Танкер для доставки СПГ
Катар погрожує припинити подачу газу до Європи: яка причина
17:41
AfD
"Вітання з Вупперталя!" Німецького добровольця, який воював за Україну й повернувся додому, можуть виключити з партії AfD, - ЗМІ
17:27
Оновлено
НАБУ та САП
FT пише, що десятки депутатів від "Слуги Народу" можуть не проголосувати за закон про відновлення незалежності НАБУ та САП: у фракції спростовують
17:10
Ексклюзив
майстерня, де ветеранам створюють обличчя
"Генерали батальйону посмішок": майстерня, де ветеранам створюють обличчя
17:00
Ексклюзив
Репортаж Еспресо з повернення українських воїнів додому
Перші його слова були: "Слава Україні!". Репортаж Еспресо з повернення українських воїнів додому
16:56
Су-27
У Краснодарському краї РФ спалили винищувач СУ-27УБ
16:41
Начальник збірного пункту Київського міського ТЦК попався на хабарі у $3500
16:25
Джорджа Мелоні
Мелоні: визнання Палестини буде контрпродуктивним
16:20
Ексклюзив
Ільхам Алієв
Всі попередні стосунки між Москвою і Баку поставлені під загрозу, - російський опозиціонер Морозов
16:19
Дорогою до навчального центру мобілізований вже є військовослужбовцем й за втечу передбачено до 10 років в'язниці: пояснення від ТЦК
16:03
OPINION
Україна ніколи не була і ніколи не буде "моно". Вона завжди "стерео"
15:50
Огляд
Шахтар, Кевін, Ліга Європи
Ультиматум для Усика та вогняна перемога "Шахтаря" у Туреччині: огляд новин українського спорту за тиждень
15:48
Дональд Туск
За оцінками НАТО, Росія готується напасти на Польщу у 2027 році, - Туск
15:23
Джефф Безос
Безос завершив масштабний продаж акцій Amazon, отримавши $5,7 млрд прибутку
15:05
Росіяни вдруге за 2 дні поцілили по будівлі Сумської ОВА
14:59
ГУР представило українським та іноземним дипломатам докази постачання західних компонентів для виробництва російської зброї
14:19
"Єдині новини"
Нацполіція почала розслідувати можливу цензуру у "телемарафоні", - Ірина Геращенко
14:05
OPINION
Нарешті ми маємо молоде покоління, що відчуває цінність держави й інституцій
14:02
Україна повернула дітей з ТОТ
Україна повернула 18-річну дівчину з Маріуполя, яка була змушена виїхати до РФ у 2022 році
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV