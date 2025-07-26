Два державні банки стали власниками київського ТРЦ "Гулівер", - ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда.

За словами члена наглядової ради "Укрексімбанку" Олександра Бевза державні "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" після тривалої боротьби отримали право власності на столичний ТРЦ "Гулівер" як стягнення за борги його власника.

Зазначається, що операція була здійснена завдяки роботі команд банків, державних органів та юридичних радників.

Що передувало

Нагадаємо, у липні 2016 року Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію банку "Михайлівський", кінцевим бенефіціаром якого був Віктор Поліщук, власник мережі "Ельдорадо".

У листопаді 2016 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що за клопотанням столичної прокуратури Шевченківський суд Києва арештував власність бізнесмена Віктора Поліщука – ТРЦ "Гулівер". Однак, пізніше Апеляційний суд Києва визнав це рішення про арешт ТРЦ "Гулівер" незаконним.

У січні 2017 року суд повторно наклав арешт на торгово-офісний комплекс "Гулівер" у Києві.

Шевченківський районний суд Києва у червні минулого року, розглянувши клопотання Офісу генпрокурора, передав ТРЦ "Гулівер" в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).