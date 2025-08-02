У Києві в День жалоби влаштували гучну вечірку у клубі: адміністрацію та відвідувачів затримала поліція

Про це інформує пресслужба поліції Києва.

Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано проведення вечірки в одному із закладів Голосіївського району у День жалоби за жертвами масованої атаки ворога на столицю 31 липня.

Поліціянти кажуть, що прибули на місце вечірки, але двері закладу виявилися зачиненими, а персонал відмовлявся відчинити їх на вимогу поліціянтів.

Через це правоохоронці влаштували невідкладний обшук приміщення, виявивши там понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу.

Присутніх доставили до територіального управління поліції, правоохоронці склали на них адміністративні протоколи за статтями про дрібне хуліганство та злісну непокору законній вимозі поліцейського. Порушникам загрожує штраф або до 15 діб адмінарешту.

За фактом гучної вечірки у траурний день розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство.