У Києві в День жалоби влаштували гучну вечірку у клубі: адміністрацію та відвідувачів затримала поліція
В одному зі столичних нічних клубів влаштували вечірку в День трауру за жертвами масованої атаки ворога 31 липня. Поліція розпочала кримінальне провадження
Про це інформує пресслужба поліції Києва.
Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано проведення вечірки в одному із закладів Голосіївського району у День жалоби за жертвами масованої атаки ворога на столицю 31 липня.
Поліціянти кажуть, що прибули на місце вечірки, але двері закладу виявилися зачиненими, а персонал відмовлявся відчинити їх на вимогу поліціянтів.
Через це правоохоронці влаштували невідкладний обшук приміщення, виявивши там понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу.
Присутніх доставили до територіального управління поліції, правоохоронці склали на них адміністративні протоколи за статтями про дрібне хуліганство та злісну непокору законній вимозі поліцейського. Порушникам загрожує штраф або до 15 діб адмінарешту.
За фактом гучної вечірки у траурний день розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство.
Нагадаємо, російська окупаційна армія в ніч на 31 липня атакувала Україну ракетами й "шахедами". Станом на 1 серпня кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву в ніч на 31 липня сягнула 31, серед них діти.
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