У Києві в озеро скинули нафтопродукти

Про це інформує КМДА.

Вказано, що фахівці КП "Плесо" отримали звернення щодо забруднення від правоохоронців.

"На місце одразу прибули інспектори та працівники лабораторії підприємства, щоб встановити факт скидання, визначити його обсяги та характеристики. Щоб не допустити подальше поширення нафтопродуктів, фахівці КП "Плесо" встановили загорожу бонів та застосували сорбент "Еколан-М" – спеціальний засіб, призначений для очищення ґрунтів та природних водойм від нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні.

Фахівці наразі моніторять стан озера, водночас правоохоронці збирають необхідну інформацію для розслідування забруднення водойми.