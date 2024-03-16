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Головна Суспільство У Києві в озеро скинули нафтопродукти

У Києві в озеро скинули нафтопродукти

16 березня, 2024 субота
14:28
Суспільство вода забруднення екологія

Вночі суботи, 16 березня, в озеро Богатирське в Оболонському районі Києва невідомі скинули нафтопродукти: факт забруднення розслідує поліція

Про це інформує КМДА. 

Вказано, що фахівці КП "Плесо" отримали звернення щодо забруднення від правоохоронців. 

"На місце одразу прибули інспектори та працівники лабораторії підприємства, щоб встановити факт скидання, визначити його обсяги та характеристики. Щоб не допустити подальше поширення нафтопродуктів, фахівці КП "Плесо" встановили загорожу бонів та застосували сорбент "Еколан-М" – спеціальний засіб, призначений для очищення ґрунтів та природних водойм від нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні. 

Фахівці наразі моніторять стан озера, водночас правоохоронці збирають необхідну інформацію для розслідування забруднення водойми. 

  • 30 вересня 2023 року в селі Стримба в Івано-Франківської області стався прорив нафтопроводу. Концентрація нафтопродуктів у майже 26 разів перевищує гігієнічні нормативи. 
Теги:
екологія
поліція
новини Києва
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