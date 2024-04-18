У Києві відновиться платне паркування. Деталі
У Києві з понеділка, 22 квітня, паркування на муніципальних майданчиках знову стане платним
Про це повідомили в КМДА та застосунку Київ Цифровий.
У КМДА нагадали, що паркування на муніципальних майданчиках платне лише в будні з 08:00 до 22:00, в інший час та на вихідних воно безплатне.
"Звертаємо увагу, що на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Саме оплата в міському застосунку – це офіційна оплата, що надходить у бюджет Києва та спрямовується на відновлення інфраструктури міста під час воєнного стану", - йдеться у повідомленні.
Паркування можна оплатити карткою, через Apple Pay чи Google Pay, вартість залежить від зони міста і становить:
- центральні вулиці навколо вул. Хрещатик – 35 грн/год
- великий центр від Шулявки до Печерська – 25 грн/год
- решта міста – 5 грн/год
Вказано, що для того, щоб оплатити послугу, у застосунку потрібно обрати розділ "Сервіси водія". У розділі "Погодинне паркування" потрібно вибрати номер авто з переліку або вказати його, вибрати адресу і номер паркувального майданчика зі списку або він автоматично визначиться за геолокацією та натиснути "Почати паркування". Щойно авто залишить паркінг потрібно натиснути "Завершити паркування" та перейти до оплати.
"Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв і не здійснюють евакуацію автомобілів, тому не ігноруйте сповіщення про тривогу, які також надходять у Київ Цифровий", - додали в КМДА.
- 21 лютого стало відомо, що у Києві не стягуватимуть плату за паркування на муніципальних парковках, оскільки суд визнав тарифи завищеними.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.41 Купівля 39.41Продаж 39.92
- EUR Купівля 42.16Продаж 42.89
- Актуальне
- Важливе