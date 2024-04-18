У Києві відновиться платне паркування. Деталі

Про це повідомили в КМДА та застосунку Київ Цифровий.

У КМДА нагадали, що паркування на муніципальних майданчиках платне лише в будні з 08:00 до 22:00, в інший час та на вихідних воно безплатне.

"Звертаємо увагу, що на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Саме оплата в міському застосунку – це офіційна оплата, що надходить у бюджет Києва та спрямовується на відновлення інфраструктури міста під час воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Паркування можна оплатити карткою, через Apple Pay чи Google Pay, вартість залежить від зони міста і становить:

центральні вулиці навколо вул. Хрещатик – 35 грн/год

великий центр від Шулявки до Печерська – 25 грн/год

решта міста – 5 грн/год

Вказано, що для того, щоб оплатити послугу, у застосунку потрібно обрати розділ "Сервіси водія". У розділі "Погодинне паркування" потрібно вибрати номер авто з переліку або вказати його, вибрати адресу і номер паркувального майданчика зі списку або він автоматично визначиться за геолокацією та натиснути "Почати паркування". Щойно авто залишить паркінг потрібно натиснути "Завершити паркування" та перейти до оплати.

"Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв і не здійснюють евакуацію автомобілів, тому не ігноруйте сповіщення про тривогу, які також надходять у Київ Цифровий", - додали в КМДА.