У Києві з 20 жовтня змінюється алгоритм руху автобусів через Подільський міст під час повітряної тривоги
У Києві, починаючи з 20 жовтня, почне діяти новий порядок руху пасажирського транспорту через Подільський мостовий перехід із правого на лівий берег Дніпра у тих випадках, коли оголошується повітряна тривога
Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, повідомляє офіційний портал Києва.
Транспорт буде рухатися за двома алгоритмами, залежно від того, де перебуває транспортний засіб на момент оголошення тривоги. При цьому маршрути автобусів, що курсують з лівого на правий берег, залишаються без змін.
Якщо коротко: автобуси пускатимуть через Північний міст.
Тимчасові маршрути під час повітряної тривоги
№ 110-Т – пл. Українських Героїв – вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – Північний міст – Подільський міст – подальший маршрут на лівий берег.
№ 111-Т – пл. Українських Героїв – вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – Північний міст – Подільський міст – подальший маршрут на лівий берег.
№ 112-Т – вул. Дегтярівська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. Глібова – Північний міст – Подільський міст – подальший маршрут на лівий берег.
Якщо автобуси № 110 та № 111 на момент оголошення тривоги перебувають на ділянці Набережно-Хрещатицької (від Гаванського мосту до вул. Верхній Вал), вони продовжують рух за іншими схемами:
№ 110-Д та № 111-Д – маршрути із відповідними змінами через вул. Набережно-Лугова, вул. Межигірська, просп. Степана Бандери та Північний міст до Подільського мосту.
- 10 жовтня у Києві через складну енергетичну ситуацію в столиці, рух поїздів метрополітенубувзі змінами. Рух поїздів метро на лівому березі тимчасово був неможливий.
