У Києві з вікна на 21 поверсі випав 4-річний хлопчик: дитина загинула
У Києві 4-річний хлопчик випав з вікна квартири на 21-му поверсі. Від отриманих травм дитина померла
Про це інформує ГУНП у місті Києві.
Зазначається, що інцидент стався у Деснянському районі столиці.
За попередньою інформацією, хлопчик знаходився у кімнаті разом із 6-річною сестрою, в той час коли їх мати перебувала на кухні.
"Граючись, дитина сперлась на москітну сітку та випала з вікна квартири на 21 поверсі, отримавши травми несумісні з життям", - розповіли в поліції.
На місці інциденту працювали слідчо-оперативні групи територіального управління поліції та главку, ювенальні слідчі та судово-медичний експерт. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
- Нещодавно у Тернополі із політравмою в реанімацію потрапив 5-річний хлопчик. Дитина сперлася на москітну сітку і випала з вікна четвертого поверху.
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