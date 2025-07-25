У Києві з вікна на 21 поверсі випав 4-річний хлопчик: дитина загинула

Про це інформує ГУНП у місті Києві.

Зазначається, що інцидент стався у Деснянському районі столиці.

За попередньою інформацією, хлопчик знаходився у кімнаті разом із 6-річною сестрою, в той час коли їх мати перебувала на кухні.

"Граючись, дитина сперлась на москітну сітку та випала з вікна квартири на 21 поверсі, отримавши травми несумісні з життям", - розповіли в поліції.

На місці інциденту працювали слідчо-оперативні групи територіального управління поліції та главку, ювенальні слідчі та судово-медичний експерт. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.