У Києві за тиждень зафіксували понад 10 тис. нових випадків захворювання на грип і COVID-19

Про це інформує начальник КМВА Сергій Попко.



Зазначається, що 50% хворих на грип і коронавірус у столиці становлять діти. Загалом по Україні за останні 3 місяці на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1,9 млн людей.



Київська військова адміністрація закликала киян дотримуватися рекомендацій МОЗ та Всесвітньої організації охорони здоров’я - дотримуватися маскового режиму та вакцинуватися.

"Найголовнішим захистом проти COVID-19 є курс із трьох щеплень. У 2024 щеплення проти коронавірусу залишаються безоплатними для кожного українця. Вакцинуватися можна через запис у свого сімейного лікаря або в пункті щеплень у медзакладах. Інформацію про найближчі пункти вакцинації, їхні адреси та графік роботи можна знайти на сайті МОЗ (або зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 602019)", - наголошує очільник КМВА.



За інформацією Міністерства охорони здоров’я, наразі у пунктах щеплень використовують вакцини Janssen (виробник "Johnson&Johnson") та Comirnaty (Pfizer). Також доступна вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку (Pfizer - вакцина Comirnaty для дітей).