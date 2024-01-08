Коронавірус і грип: мешканців Києва закликали вдягати маски в місцях скупчення людей

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він нагадав, що ВООЗ рекомендує вдягати маски та дотримуватися дистанції у місцях скупчення людей.

"Відповідну заяву генеральний директор ВООЗ зробив після того, як у багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами. У Києві це питання теж актуальне. Адже щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, яких госпіталізовано, є й важкі пацієнти", – сказав Поворозник.

За його словами, мешканцям столиці варто зробити щеплення, слідкувати за своїм станом, а в разі його погіршення звертатись до сімейного лікаря та проходити тестування на коронавірус.