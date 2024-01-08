Коронавірус і грип: мешканців Києва закликали вдягати маски в місцях скупчення людей
Мешканцям столиці рекомендують повернутися до маскового режиму в місцях скупчення людей. Причина – зростання захворюваності на COVID-19 і грип
Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Він нагадав, що ВООЗ рекомендує вдягати маски та дотримуватися дистанції у місцях скупчення людей.
"Відповідну заяву генеральний директор ВООЗ зробив після того, як у багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами. У Києві це питання теж актуальне. Адже щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, яких госпіталізовано, є й важкі пацієнти", – сказав Поворозник.
За його словами, мешканцям столиці варто зробити щеплення, слідкувати за своїм станом, а в разі його погіршення звертатись до сімейного лікаря та проходити тестування на коронавірус.
- Минулого місця у МОЗ казали, що Україна наближається до піка захворюваності на COVID-19.
- 8 січня у МОЗ нагадали правила вакцинації від коронавірусу.
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