Україна наближається до піка захворюваності на COVID-19, - Кузін

Про це Кузін сказав в ефірі телемарафону, передає Центр громадського здоров'я.

За його словами, від початку епідемічного підйому в Україні на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіли 1,3 млн громадян.

"Ми будемо спостерігати поступово таку картину переходу від одних вірусів до інших. І поки що станом на сьогодні ми фіксуємо те, що переважно у нас реєструються випадки коронавірусної інфекції, їх більше", — сказав заступник голови МОЗ.

Він зауважив, що фіксація COVID-19 досягатиме піка в середині грудня з поступовим згасанням упродовж січня 2024 року.

"Починаючи із січня вже почне циркулювати вірус грипу і SARS-CoV-2", — прогнозує головний санлікар.