Україна наближається до піка захворюваності на COVID-19, - Кузін
Головний санітарний лікар Ігор Кузін стверджує, що Україна наближається до піка захворюваності на COVID-19. У січні 2024 року хвиля захворюваності почне спадати
Про це Кузін сказав в ефірі телемарафону, передає Центр громадського здоров'я.
За його словами, від початку епідемічного підйому в Україні на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіли 1,3 млн громадян.
"Ми будемо спостерігати поступово таку картину переходу від одних вірусів до інших. І поки що станом на сьогодні ми фіксуємо те, що переважно у нас реєструються випадки коронавірусної інфекції, їх більше", — сказав заступник голови МОЗ.
Він зауважив, що фіксація COVID-19 досягатиме піка в середині грудня з поступовим згасанням упродовж січня 2024 року.
"Починаючи із січня вже почне циркулювати вірус грипу і SARS-CoV-2", — прогнозує головний санлікар.
- 29 листопада ЮНІСЕФ доставив в Україну 203 тис. доз вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон".
- 30 листопада Кузін казав, що у Тернопільській, Житомирській і Чернівецькій областях перевищено епідпоріг захворюваності на коронавірус і грип, тож там можливі певні протиепідемічні обмеження.
- А 8 грудня заступник міністра сказав, що з початку жовтня в Україні зафіксували майже 80 тис. випадків захворювання на COVID-19. При цьому за тиждень у середньому госпіталізують близько 4 тис. пацієнтів.
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