У Київському метро пасажирка висловлювала підтримку РФ, після чого її вдарив інший пасажир: поліція проводить перевірку

Про це інформує Поліція Києва.

"Інформацію про подію правоохоронці виявили вчора під час моніторингу соціальних мереж. Згідно із публікацією, поширеної в телеграм-каналах, пасажирка київської підземки висловлювала схвальні лозунги на користь країни-агресора, чим спровокувала конфлікт з іншим пасажиром і він її вдарив", - розповіли в поліції.

Там додали, що наразі за вказаним фактом співробітники управління поліції в метрополітені проводять перевірку. Встановлюються всі учасники цієї події, а також вирішується питання правової кваліфікації.