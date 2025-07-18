У Київському метро пасажирка висловлювала підтримку РФ, після чого її вдарив інший пасажир: поліція проводить перевірку
Під час моніторингу соцмереж столичні правоохоронці виявили публікацію, в якій пасажирка київської підземки висловлювала схвальні лозунги на користь Росії. Її дії спровокували конфлікт з іншим пасажиром і він її вдарив
Про це інформує Поліція Києва.
"Інформацію про подію правоохоронці виявили вчора під час моніторингу соціальних мереж. Згідно із публікацією, поширеної в телеграм-каналах, пасажирка київської підземки висловлювала схвальні лозунги на користь країни-агресора, чим спровокувала конфлікт з іншим пасажиром і він її вдарив", - розповіли в поліції.
Там додали, що наразі за вказаним фактом співробітники управління поліції в метрополітені проводять перевірку. Встановлюються всі учасники цієї події, а також вирішується питання правової кваліфікації.
- У жовтні 2024 року у Києві затримали жінку, яка під час повітряної тривоги на столичному вокзалі глузувала з громадян, що йшли до укриттів. У соцмережах вона також вихваляла російську агресію.
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