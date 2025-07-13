У Київському зоопарку поповнення: у родині королівських фазанів з'явились пташенята

Про це йдеться на офіційній сторінці зоопарку.

Тепер птахи дбайливо доглядають за малечею та навчають її основам пташиного життя.

Для підтримки правильного розвитку орнітологи зоопарку розробили спеціальний вітамінний раціон на основі натуральних компонентів. Завдяки цьому пташенята швидко ростуть і набираються сил.

"Прослідкувати за новим життєвим циклом фазанячої родини можна у фруктовім саду КиївЗоо. Приходьте знайомитись з пернатим сімейством", - наголосили в Київському зоопарку.

фото: Київський зоопарк

фото: Київський зоопарк

фото: Київський зоопарк