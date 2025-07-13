У Київському зоопарку поповнення: у родині королівських фазанів з'явились пташенята
У Київському зоопарку в родині королівських фазанів з’явились пташенята. Попри обстріли та повітряні тривоги, самка відсиділа кладку протягом 24 діб і вивела здорове потомство
Про це йдеться на офіційній сторінці зоопарку.
Тепер птахи дбайливо доглядають за малечею та навчають її основам пташиного життя.
Для підтримки правильного розвитку орнітологи зоопарку розробили спеціальний вітамінний раціон на основі натуральних компонентів. Завдяки цьому пташенята швидко ростуть і набираються сил.
"Прослідкувати за новим життєвим циклом фазанячої родини можна у фруктовім саду КиївЗоо. Приходьте знайомитись з пернатим сімейством", - наголосили в Київському зоопарку.
фото: Київський зоопарк
фото: Київський зоопарк
фото: Київський зоопарк
- У квітні українські науковці, які перебувають на дослідницькій станції "Академік Вернадський" зафіксували унікальну гостю — єгипетську чаплю. Ці птахи мешкають на усіх континентах, окрім Антарктиди, однак інколи випадково залітають у цей район.
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