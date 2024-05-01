У Кіровоградській області на Великдень змінили час комендантської години
У Кіровоградській області змінили час комендантської години у Великодню ніч - вона триватиме з 00:00 до 4:00
Про це повідомив очільник ОВА Андрій Райкович.
"Друзі! Ми врахували побажання вірян і змінили час комендантської години у Великодню ніч. Вона триватиме з опівночі до четвертої ранку", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що комендантська година в Кіровоградській області триває 23:00 до 05:00.
Райкович також нагадав, що під час комендантської години не можна перебувати на вулицях та в громадських місцях.
- В Україні 5 травня відзначатимуть найбільше християнське свято – світле Воскресіння Христове, Великдень.Також упродовж цього місяця вшановуватимуть пам'ять славних угодників Божих.
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